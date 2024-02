Waarschijnlijk dode na aanvaring schip met boorplatform in Botlek

Aanvaring

De persoon die na een aanvaring tussen een schip en een boorplatform in de Botlek in Rotterdam te water raakte, is hoogstwaarschijnlijk overleden, meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De politie meldt dat het gaat om een 59-jarige man uit Hoogvliet. Volgens een woordvoerder is het slachtoffer tussen een werkeiland en een boorplatform in het water gevallen. ‘Je kunt het pas echt zeggen als je iemand hebt gevonden, maar we gaan er wel van uit.’