Spitsenschipper en radiomaker Johan Dibbets overleden

Schipper en radiomaker Johan Dibbets is 5 januari 2024 op 62-jarige leeftijd in Gorinchem overleden. Een jaar geleden werd blaaskanker bij hem vastgesteld. Dibbets werkte ruim 20 jaar als radioverslaggever bij de publieke omroep. In 2001 besloot hij daar te stoppen. Hij en zijn vriendin Magda Franken haalden hun groot vaarbewijs en kochten de spits Magdalena. Later ruilden ze die in voor de spits Nadenos.

‘Gooi je agenda maar weg’, zeiden zijn collega-schippers destijds. ‘Vanaf nu worden je dagen bepaald door het ritme van het kanaal.’ Dibbets beaamde dat in 2003 in een interview met Dirk van der Meulen op internetforum SpitsenVaart!. ‘Zo was het, en je raakt eraan verslaafd. Het is niet te vergelijken met het bestaan als journalist.’

In de VPRO Gids beschreef hij zijn nieuwe bestaan in de Noord-Zuidvaart als volgt: ‘Het enige wat je meemaakt is het ritme van het kanaal. Twee spitsen kunnen elkaar net passeren. Je moet daarom heel langzaam varen, zo’n drie kilometer per uur. De bomen lopen dan met je mee. En vossen, reeën en herten zitten vanaf de kant rustig naar je te kijken. Die zien de spitsen al generaties lang traag voorbijkomen.’

Reportages

Toch liet hij het presenteren niet meteen los. Hij keerde nog enige tijd terug bij de omroep. Als schipper maakte hij in 2013 een serie reportages over de grote demonstraties van binnenvaartschippers in Brussel. Daarin registreerde hij de gepeperde meningen van Nederlandse, Vlaamse en Waalse schippers.

Met Magda maakte hij bovendien het Nadenosjournaal, een serie reportages op YouTube over de Nadenos.

Met zijn ervaring als presentator werd hij ook regelmatig gevraagd als discussieleider bij vergaderingen van Koninklijke Schuttevaer of als presentator van de Telematica dag te Nijmegen.

Promotor

Dibbets ontwikkelde zich de afgelopen jaren tot promotor van de binnenvaart. Zo pleitte hij in 2009 op het Economisch Forum voor de binnenvaart tijdens de Europort-beurs in de Ahoy voor minimum vrachtprijzen. ‘Als Europa echt iets voor het milieu wil doen, moeten er minimumvrachtprijzen komen. De binnenvaart mag voor haar milieukracht wel iets terugkrijgen van Europa. Wij leveren Europa een schone, milieuvriendelijke manier van vervoer, maar krijgen er niets voor terug. We willen in ruil daarvoor een bodemtarief.’

Tekst gaat verder onder de foto.

Spitsenvaart als erfgoed

De spitsenvaart hoorde volgens Dibbets thuis op de Unesco-lijst van immateriële erfgoederen. Hij meldde daarom de Noord-Zuidverbinding aan bij het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland in Arnhem en werkte met het centrum aan een Unesco-erkenning. ‘De spitsenvaart op Frankrijk is heel bijzonder’, zei hij in 2017 in Schuttevaer. ‘Het is Nederlandse cultuur die we moeten koesteren en daarom is het in mijn ogen nationaal erfgoed. In Engeland wordt bijvoorbeeld het oude kanalenstelsel als nationaal erfgoed gezien. Wij doen dat nog niet met onze spitsenvaart en onze vaarwegen. Molenaars staan wel op die lijst, dan horen spitsenschippers er ook op, vind ik. We kunnen als spitsenschippers nog altijd zelf onze broek ophouden en we horen niet in het museum thuis, maar we hebben wel recht op ons plekje.’

Een verslaggever gaat door de voordeur, als schipper leer je de achterdeur kennen

Voor hij het roer omgooide was Dibbets al begeesterd van de spitsenvaart. Als radioverslaggever maakte hij er diverse documentaires over. Zo was hij getuige van de stakingsacties in de jaren ’90 en hij stond later aan de wieg van de in 2016 gemaakte spitsenfilm Passage van Jascha de Wilde en Ben Hendriks. Het verschil tussen radioverslaggever en schipper op een spits wist Dibbets goed onder woorden te brengen. Als verslaggever kwam hij altijd overal binnen via de voordeur. Als spitsenschipper maakte hij kennis met de achterdeur.

Aanvaring

Er gebeurden soms ook nare dingen. Zo werd de Nadenos in de zomer van 2011 op de Rhône ter hoogte van Chavanay in volle vaart aangevaren door een motorjacht. Het jacht was total loss en een van de vijf opvarenden raakte gewond. ‘Ik ben me doodgeschrokken’, vertelde Dibbets de redactie van Schuttevaer.

‘Wat een klap. Die mensen hadden wel dood kunnen zijn. Ik voer de bocht door en zag het scheepje recht op me afkomen. Ik blies op de hoorn en mijn vriendin ging voorop zwaaien, maar terwijl ik uitweek naar stuurboord, stuurde het jachtje meer naar bakboord. Opeens zat het frontaal op mijn kop. Mijn vriendin kreeg de wrakstukken om haar oren en moest zich goed vasthouden aan het koproer om niet overboord te slaan. Mijn schip is leeg 40 ton en ik voer 10 kilometer per uur, het jachtje woog wellicht 12 ton en voer met 20 kilometer per uur op mij af. Je kunt je de klap wel voorstellen. Ik heb er in elk geval een nieuwe rimpel van bij gekregen.’

Nadenos verkocht

Eind 2020 kreeg zijn vriendin, Magda Franken, darmkanker. Ze knapte weer op, maar toen korte tijd later hun beste vriend Aalt overleed besloten ze te stoppen. Ze verkochten de Nadenos en gingen op hun woonschip in Gorinchem wonen. Johan werd vervolgens aangenomen als schipper op het Lexkesveer tussen Wageningen en Randwijk. Over het Lexkesveer maakte hij kort voor hij ziek werd nog een video om mensen te werven voor de pont.

‘Het mooiste kantoor van Wageningen’, noemde hij het. ‘Elke overtocht is een reis in een steeds veranderend schilderij. Schippers die klaar zijn met een carrière in de binnenvaart geeft het een geregelder structuur. En voor jongeren die net kennis maken met de binnenvaart is het een prachtige manier om op te stappen.’

Lees ook: Waalse sluizen gestremd na demonstratie in Brussel Lees ook: Spitsenfilm Passage in première op IDFA