[UPDATE] Twee doden bij instorting brug in aanbouw over Twentekanaal

Een brug in aanbouw over het Twentekanaal in het Gelderse Lochem is woensdagmorgen 21 februari gedeeltelijk ingestort. Hierbij zijn twee mensen om het leven gekomen en twee mensen gewond geraakt.

Het brugdeel dat werd getakeld is op minstens twee mensen gevallen. Dat meldt de Nederlandse Arbeidsinspectie.

De Arbeidsinspectie is in Lochem om daar onderzoek te doen naar het ongeval met de in aanbouw zijnde brug. Het is nog onduidelijk hoe het brugdeel naar beneden kon vallen. Veel mensen hebben het ongeluk zien gebeuren. Slachtofferhulp Nederland meldde eerder dat voor zo’n 35 à 40 mensen opvang wordt opgestart.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is ook aanwezig op de plek van het ongeluk om zich “een beeld te vormen” van de situatie en om te bepalen of een onderzoek aan de orde is. ‘We kunnen niet naar elk voorval kijken’, aldus een woordvoerster. De bedoeling is dat met een onderzoek iets te leren valt “voor toekomstige situaties”.

Een verslaggever van het regionale dagblad De Stentor, zag het ongeluk gebeuren. ‘De boog hing de hele ochtend in de takels’, zegt ze in de krant. ‘Ineens klonk een enorme knal. De hele boog begon te slingeren. Toen viel de hele boel naar beneden. We zagen twee bouwvakkers naar beneden vallen.’

Volgens de krant werden de grootste delen, de liggers en bogen vandaag in de lucht gehesen en aan elkaar vastgemaakt.