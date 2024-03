De Multimodaal special is uit: Geen bloedspoed, maar betrouwbaarheid

In de nieuwste Schuttevaer aandacht voor de rol van de binnenvaart in het multimodale vervoer. Dat is niet zonder reden, want volgende week staat de Multimodaal Transport Expo 2024 op de planning. In deze special komen onder meer Eduard Backer (Inland Terminal Group) en Annemarie Witthag-Tersptra (Combi Terminal Twente) aan het woord. Verder: Deymann grijpt brugaanvaring aan en Duitsland houdt grote schoonmaak.

De Inland Terminals Group is sinds de overname van Combi Terminal Twente het grootste containeroverslagbedrijf voor de binnenvaart. Bijna op elke strategische plek exploiteert het moederbedrijf van BCTN en MCS nu inlandterminals. Sinds eind vorig jaar staat Eduard Backer aan het hoofd van het conglomeraat. Hij vertelt over de reden voor en de voordelen van die overname.

Als directeur van Combi Terminal Twente (CTT) weet Annemarie Withag-Terpstra maar al te goed wat gebrek aan onderhoud van de (vaar)wegen en de toenemende filedruk betekent voor de logistiek. ‘Ik zie dit als uitdaging voor de sector. We houden van chaos en deze te herstellen. We zijn dagelijks puzzels aan het oplossen, dat is ons werk.’ Schuttevaer sprak de directeur over de uitdagingen én de kansen.

Multimodaal transport als dé oplossing voor het vastlopen van vervoer op de dichtslibbende wegen? Opvallend genoeg neemt het aandeel goederen dat multimodaal worden getransporteerd af. Is die trend te keren? En welke rol kan de Modal Shift-premie hierin spelen? Twee experts geven alvast een voorschot op wat ze op de Multimodaal Transport Expo 2024 hierover te zeggen hebben.

Verder is er in de nieuwste Schuttevaer aandacht voor de terugkerende incidenten waarbij (binnenvaart)schepen tegen bruggen aan varen. Niet alleen in Rotterdam was het namelijk raak, waar een containerschip tegen de Willemsbrug voer, ook in Friesland ging het gloednieuwe waterstofschip Antonie in de fout. Volgens directeur-eigenaar Martin Deymann van Reederei Deymann onderstrepen deze aanvaringen de noodzaak voor op afstandbestuurbare binnenvaartschepen. ‘Dit ongeluk is een ongelukkig maar passend voorbeeld van hoe we de bemanning op het water kunnen ondersteunen vanaf het land.’

Ook de overname van Danser Group door Euro-Rijn Group heeft een plek in de nieuwste krant. Euro-Rijn koopt Danser van investeringsmaatschappij Blue Ocean Capital (BOC). Deze groep nam Danser in 2022 over van onder meer CEO Ben Maelissa en de familie Danser. Euro-Rijn is zelf ook groot in het containervervoer over zee en binnenwater.

Duitsland gaat de komende decennia naar schatting 1,6 miljoen ton gedumpte munitie uit de Tweede Wereldoorlog uit de Oostzee en Noordzee halen. Dit voorjaar begint een proefproject in het westelijk deel van de Oostzee, waarbij voor 100 miljoen euro circa 50 ton munitie van de zeebodem wordt verwijderd.