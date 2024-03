Kies nu de laatste genomineerde innovatie voor de Schuttevaer Award

De Schuttevaer Award wordt op donderdag 4 april uitgereikt tijdens het Maritime Innovation Platform in het Energiehuis in Dordrecht. Drie van de vier genomineerde zijn al bekend. De afgelopen dagen zijn de tien kanshebbers voor de laatste nominatieplek aan u voorgesteld. Nu is het tijd om te stemmen. Wie mag zijn/haar innovatie toelichten op het Maritime Innovation Platform?

Niet alle kanshebbers meer op een rijtje? Lees hier hun pitches terug: