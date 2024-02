Schuttevaer Award 2024 kanshebber #4: Bewarend Beslag op Zeeschepen

Een allesomvattend juridisch en praktisch antwoord voor uw zoektocht anno 2024 naar zekerheden voor het verhalen van uw maritieme vorderingen en het veiligstellen van uw rechten. Dat scheepsbeslag een belangrijk middel is en blijft voor schuldeisers en verzekeraars alsmede voor de diverse overheden in ons land blijkt ook uit het stijgend aantal scheepsbeslagen. In het eerste voorwoord bij het boek schrijft minister van Justitie en Noordzee Vincent Van Quickenborne: ‘Het bewarend beslag op zeeschepen is een onderwerp dat steeds belangrijker wordt in de maritieme wereld. Het is bij uitstek een internationaal gegeven waar de nodige waarborgen moeten worden voorzien opdat schulden worden vereffend. Ik wil Dirk De Beule bedanken voor zijn uitstekende werk. Het is een waardevolle bron van informatie en zal ongetwijfeld bijdragen aan een beter begrip van het bewarend beslag op zeeschepen en de impact ervan op de maritieme industrie.’

Havenschepen van Antwerpen-Brugge Annick De Ridder stelt in haar voorwoord: ‘Een allesomvattend duidelijk werkstuk met veel verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer, zoals Dirk De Beule hierover geschreven heeft, levert een belangrijke bijdrage aan de goede werking van onze haven als uiterst complex biotoop. Door geregeld aan rechtsvergelijking te doen geeft de auteur heldere inzichten in de interactie tussen verschillende rechtsstelsels. De passages waarin de voor de havenplatformen van Antwerpen en Zeebrugge belangrijke estuaire vaart aan bod komen heb ik dan ook met de nodige interesse gelezen.’ Bij maritieme beslagen is het steeds een kwestie van snel te handelen of zoals het principe stelt ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Deze tekst komt uit de pitch van A-Law Advocaten.

