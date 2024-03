Oproep: Welk bijzondere schip moet naar de Sleepbootdagen in Vianen komen?

De Sleepbootdagen worden om de beurt georganiseerd in Vianen en Zwartsluis. Dit jaar is het de beurt aan Zwartsluis. Meer dan 200 historische motorsleepboten meren aan tijdens Hemelvaart, maar er is ook plek voor andere bijzondere schepen.

Parlevinker

Vorig jaar meerde als ‘Speciaal Schip’ de drijvende supermarkt Parlevinker Time is Money aan in Vianen. Veel binnenvaartschippers kwamen even langs om een praatje te maken met de eigenaar die ze vaak nog kenden van vroeger. ‘Dit was een groot succes, we hopen op weer zo’n schip dat veel mensen kennen of willen bezoeken.’

Komend jaar is de bedoeling dat weer een bijzonder schip aanmeert, zoals de mijnenveger Mahu, het stoomschip van Sinterklaas de Hydrograaf, of bijvoorbeeld Raderschip Kapitein Anna. ‘Het moet financieel wel haalbaar zijn voor ons, maar we onderzoeken alle suggesties’, vertelt Broer die zelf op het Sluiseiland woont in een appartementencomplex.

Vrijheid

In Vianen wordt 80 jaar vrijheid sinds de Tweede Wereldoorlog herdacht van mei dit jaar tot mei 2025. Broer: ‘Het zou mooi zijn als het bijzondere schip iets met de oorlog of bevrijding te maken heeft. De sleepbootdagen sluiten waarschijnlijk het herdenkingsjaar af.’

Suggesties voor bijzondere schepen kunt u mailen naar redacteur Tessa Heerschop.