Sleepbootdagen Vianen druk bezocht

Het is een feest der herkenning op de Sleepbootdagen in Vianen dit Hemelvaartsweekend. Na vier jaar afwezigheid is het evenement, onder een nieuwe organisatie, terug in het Utrechtse dorp. ‘Ik heb honderden oude klanten uit de binnenvaart gesproken’, vertelt Wim van Hooren (75) van de enige nog varende Parlevinker, oftewel varende supermarkt. (Gratis te lezen)

Wie een tijdje niet in Vianen is geweest, herkent het sluiseiland bijna niet terug. De kades zijn volgebouwd met appartementencomplexen. Bewoners Henk en Jannie de Boer hebben wel een duidelijke band met de locatie. ‘Mijn vader Jan Hoogmoed was de sluismeester hier’, vertelt Jannie. Haar vader werkte eerst op een bunkerboot, maar stopte met varen toen de kinderen naar school moesten. ‘

We voeren met een schip van vrienden door de sluisjes en mijn vader zag een vacature, zo is hij hier beland. We zijn nooit meer weggegaan.’ Dat de sleepbootdagen hier georganiseerd worden vinden zij en haar man geweldig. ‘We maken er samen met de buren een feestje van, het is echt genieten van al die mooie boten.

Jonge generatie

De Sleepbootdagen hebben een beetje een oubollig imago; oude boten en oude mannen. Maar die nieuwe generatie is volop aanwezig zo blijkt. Aan boord van de Johanna zitten Ricardo (31) en Tamara (26) Wassenaar met hun hondje Viva te genieten van het zonnetje terwijl hun Industrie motor een geweldig ritme laat horen. Het schip meet 13,5 meter en de Industrie is de originele motor uit 1939 van Johannes Boot. ‘Ik had al een opduwertje, maar ja, je wil steeds meer. Het is net als met wonen, je begint met een huurhuisje, dan iets met een tuin en je wil steeds groter’, lacht Ricardo.

Hij is vooral blij dat dit schip wat ruimte heeft en in redelijke staat van onderhoud verkeert. ‘Ik heb haar nu drie jaar, dus vrij recent.’ Vakantie naar het buitenland zitten er sinds de aanschaf niet echt meer in. ‘Onze vakanties zijn aan boord van dit schip.’ Hij merkt dat er volop verjonging is in de sleepbootwereld. ‘Het is triest, maar door corona zijn veel ouderen overleden of gestopt met hun sleepboot. De jonge lui nemen het nu een beetje over. Overigens moet je er wel echt van houden, want het kost je veel tijd en geld.’ Hij geniet van de Sleepbootdagen. ‘Dit is het grootste evenement voor ons met de Johanna.’

Motor aan

Aan de overkant ligt nog een mooi schip met een Industrie aan boord, al is het niet de originele motor. Aan boord van de Ger-Ant uit 1934 staat een tweecilinder Industrie uit 1959. Eigenaar Jan Verhoef (73) laat graag even zien hoe je de motor aanzet. ‘Kijk, eerst even olie pompen over de krukas, dan smeerolie erbij. Motor tornen, decompressiekranen open en kom er maar bij, hup, zorg dat het tornijzer in het vliegwiel draait.’ Daarna gaat de decompressie aan, nog even wat olie erbij en dan start met een zucht wind de motor. Het ritme klinkt al net zo lekker als dat van de motor bij de Johanna. ‘Ik ken iemand die weleens muziek heeft gemaakt met de klanken van sleepbootmotoren’, vertelt Jan.

Hij kocht het 10-meter lange scheepje 18 jaar geleden ‘in een vlaag van verstandsverbijstering’ en had nog nooit een sluis van binnen gezien, maar heeft er geen dag spijt van gehad. ‘Ik kom hier al jaren, want als je echt kennis wil opdoen of aan onderdelen wil komen voor een oude sleepboot, dan moet je hier zijn. Inmiddels heb ik enorm veel vrienden gemaakt. Het is echt een ontzettend gezellig evenement.’

Parlevinker Time is Money

Terug naar de Parlevinker Time is Money, die ligt dichtbij het festivalterrein. Wim staat te kletsen met Roelof Fransbergen (70), een oude binnenvaartschipper die met de Wiljaco-F jarenlang vaste klant was bij de varende supermarkt. ‘Vroeger had je geen auto aan boord en er waren nauwelijks supermarkten. Dan belde je Wim een dag van te voren, gaf je boodschappenlijstje door en de volgende dag stonden de dozen klaar. Ik bestelde voor honderden guldens bij hem, vaak ook veel kratten fris en bier.’

De Parlevinker had een keer motorpech en kon niet komen. ‘Toen is Wim in een roeiboot gestapt met de boodschappen en heeft hij alsnog alles afgeleverd bij ons, dat vergeet je nooit.’

Tijdens de sleepbootdagen verkoopt de varende supermarkt geen groente en fruit, maar vlaai en fris. ‘We zijn bijna door de voorraad heen, alleen al op Hemelvaart kwamen 40.000 bezoekers naar de sleepbootdagen en bij ons was het geen minuut rustig.’ Het schip is nog in familiebezit, maar ligt inmiddels bij het Maritiem Museum in Rotterdam. ‘Als ik ooit kom te overlijden, dan blijft het schip wel in de familie, maar zal een goede vriend van mij voor haar zorgen. Maar zo lang is het nog lang niet, ik geniet veel te veel van deze evenementen en al mijn vaste klanten weer terugzien en spreken.’

De sleepbootdagen duren nog tot en met zaterdag 20 mei.