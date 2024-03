Brits vliegdekschip Prince of Wales later vertrokken uit Rotterdamse haven

Veel aandacht

Het Britse vliegdekschip Prince of Wales is vertrokken uit de Europahaven in Rotterdam. Het schip zou aanvankelijk maandagochtend 25 maart om 8 uur vertrekken, dit werd uitgesteld naar 14 uur wegens technische problemen aan boord. ‘Het ging helemaal prima’, aldus woordvoerder Annet van Brussel van Boluda Towage.