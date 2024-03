Schuttevaer Award 2024 kanshebber #11: Z9 Eventship

Met de Z9 hebben we een concept ontwikkeld waar we met een groot Lithium accupakket kunnen varen. Het accupakket bestaat uit 1.436 kW/h. De innovatie zit in het feit dat er, zover bij ons bekend, het grootste accupakket is wat in de binnenvaart gebruikt wordt op dit moment. Ook hebben we een eigen walaansluiting van 3×250 amp. waardoor we iedere nacht kunnen weer met volle accu’s kunnen varen. Het schip is gebouwd in het Europese ISHY project, waardoor er veel samengewerkt is met verschillende kennisinstellingen. Dit heeft geresulteerd in een zo optimaal mogelijke efficiënt schip.

Het is mogelijk om dus met een dergelijk accupakket operationeel te zijn. Dit zou andere schepen/rederijen aan moeten zetten om ook een dergelijk concept te overwegen.

Deze tekst komt uit de pitch van Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw.

