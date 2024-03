Schuttevaer Award kanshebber #8: ShipMesh

ShipMesh gebruikt een draadloos netwerk om data ‘below deck’ naar de brug/stuurhut te krijgen. Hierdoor hoeven geen datakabels naar sensoren te worden getrokken. Daarnaast is het systeem modulair en schaalbaar, gezien het feit dat er in de toekomst alleen een verzendmodule hoeft te worden aangesloten aan een sensor. De verzendmodules beschikken over de standaard interfaces die veelal worden gebruikt in de maritieme sector. Hierdoor kunnen alle soorten sensoren worden aangesloten aan ShipMesh en is het verzamelen van crucialedata zeer simpel. Daarnaast is er natuurlijk ruimte om de data te bekijken en analyseren in een platform, maar de innovatie ligt bij het draadloze netwerk dat ShipMesh opzet.

Met ShipMesh wordt het laagdrempelig voor rederijen en scheepseigenaren om belangrijke data van hun schepen te gaan verzamelen. Dit kunnen zaken zijn als brandstofverbruik of monitoring van de lading. Dit wordt steeds actueler, om duidelijke inzichten in de schepen te krijgen. Doordat het systeem draadloos de data naar de stuurhut zendt, worden veel kosten en tijd bespaard, omdat er geen datakabels door het complete schip hoeven te worden getrokken. Het is dan de simpelste en koste efficiëntste methode om cruciale data van het schip te verzamelen, die gebruikt kan worden voor analyses en verplichte rapportages.

Cruciaal om uit te lezen

In veel bestaande schepen op de binnenvaart liggen de kabelgoten vol, moeten wanden gasdicht zijn en kunnen stuurhutten verticaal bewegen. Om datakabels dan vanaf de stuurhut naar het voorruim te krijgen, is dan zeker een uitdaging die veel kosten en tijd met zich meebrengen. Toch zitten in het voorruim machines die cruciaal zijn om uit te lezen. Daarnaast als er in de toekomst andere/extra sensoren moeten worden uitgelezen, dan zullen er weer nieuwe datakabels moeten worden getrokken. ShipMesh lost dit op, doordat er alleen een verzendmodule hoeft te worden aangesloten en deze automatisch de data naar de stuurhut stuurt.

In de binnenvaart zijn wij actief op dit moment bij een rederij waar het systeem nu op twee schepen draait. Hier wordt het brandstofverbruik en de temperaturen van de lading uitgelezen. Daarnaast zit het systeem op dit moment op twee schepen in de visserij. Komende weken staan meerdere afspraken gepland met reders die interesse hebben in ShipMesh. De reders waar het systeem al is geïnstalleerd zijn tevreden en daarmee zijn wij in gesprek om meerdere schepen te gaan voorzien van ShipMesh.

Deze tekst komt uit de pitch van AmendTec Group BV.

Wie maken er kans? De komende dagen worden de 11 kanshebbers aan u voorgesteld. Drie van de vier genomineerden zijn al bekend. Bekijk alle genomineerden en kanshebbers hier.

Maritime Innovation Platform

Drie van de vier genomineerden voor de Schuttevaer Award zijn al bekend. De lezers van Schuttevaer bepalen wie de vierde nominatie wordt. De komende dagen worden de 11 kanshebbers aan u voorgesteld. De stembussen gaan dinsdag 12 maart open.

Het Maritime Innovation Platform is 4 april maart in het Energiehuis in Dordrecht. Daar staan de innovaties van maritiem Nederland in de schijnwerpers. Op het evenement wordt door het publiek de winnaar van de Schuttevaer Award gekozen. Wilt u erbij zijn en bepalen wie de Schuttevaer Award mee naar huis neemt? Aanmelden kan hier.