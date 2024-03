Schuttevaer Award 2024 kanshebber #9: elektrische aluminium veerponten

In alles zijn deze elektrische veerponten zo ontworpen dat ze zo min mogelijk weerstand in het water ervaren. Er is gekozen voor aluminium als lichtgewicht materiaal, een catamaran ontwerp om golfweerstand te reduceren (minder boeggolven) en geen energie te verliezen aan het corrigeren van stabiliteit en ze zijn relatief lang wat ook positief is voor het minimaliseren van golfweerstand. De ponten verlagen operationele kosten, zijn emissievrij en dragen daarmee bij aan verminderen van luchtvervuiling en waterverontreiniging. Daarnaast zijn ze erg stil, wat ten goede komt aan zowel passagiers als het milieu. Ook is er voor gekozen om de schepen niet van conservering te voorzien, dit allemaal om het gewicht tot een minimum te reduceren.

De elektrische aluminium veerpont pakt meerdere uitdagingen aan: het vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, snijdt in de operationele kosten en verlaagt de geluids- en luchtvervuiling. Door over te stappen op elektrische aandrijving, biedt het een duurzaam alternatief dat de uitstoot van schadelijke broeikasgassen tot nul reduceert. Dit is een significante stap voorwaarts in de strijd tegen klimaatverandering en ondersteunt de transitie naar groenere, schonere maritieme operaties.

Deze tekst komt uit de pitch van Holland Shipyards Group.

