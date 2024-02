Schuttevaer Award 2024 kanshebber #1: Rotorkoproersysteem

Het rotorkoproersysteem (RMS) verhoogt het sturend vermogen in de boeg. Het kan ingetrokken worden tijdens het varen zodat het geen weerstand geeft. Het resulteert bij correct gebruik van het systeem in aanzienlijke brandstofbesparing.

Het rotorkoproersysteem (RMS) is speciaal ontwikkeld om schepen meer veiligheid te bieden tijdens de vaart. De werking van het RMS is gebaseerd op het Magnus-effect, waarbij een liftkracht wordt gegenereerd door een roterende composieten buis die de koersstabiliteit van een ongeladen schip sterk verbetert. Het RMS functioneert bij vaarsnelheden vanaf 6 km/u. Het biedt schepen een verhoogd sturend vermogen in de boeg en een aanzienlijke verbetering van de manoeuvreerbaarheid. Het RMS biedt stuwkracht waardoor zijdelingse windkrachten overwonnen kunnen worden. Door het inzetten van de RMS kunnen er minder stuurbewegingen worden gemaakt, dit resulteert in minder weerstand en brandstofbesparing.

Manoeuvraarbheid

Ons rotorkoproersysteem is speciaal ontwikkeld om binnenvaartschepen meer koersstabiliteit te bieden in veelvoorkomende, uitdagende omstandigheden. De manoeuvreerbaarheid van een binnenvaarttanker, containerschip of bulkschip vermindert doorgaans sterk wanneer een schip in ondiep water vaart, geen lading vervoert, met sterke zijwind wordt geconfronteerd of een combinatie daarvan. Dit veroorzaakt regelmatig onveilige situaties, zeker op de vele kronkelende rivieren en winderige kanalen in Nederland, Duitsland en België. Het RMS van DMC biedt een oplossing die de manoeuvreerbaarheid en veiligheid vergroot en daarbij ook nog eens zorgt voor emissiereductie.

