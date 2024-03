Binnenvaartdagen Zwijndrecht publiekstrekker in september

Jongeren welkom

De Binnenvaartdagen van Zwijndrecht zijn dit jaar in het weekend van 13, 14 en 15 september. Het is de derde editie van deze publiekstrekker. ‘We zetten ons weer volledig in om de binnenvaartsector onder de aandacht te brengen bij de jeugd, werkzoekenden en een breed publiek’, vertelt voorzitter Piet de Bruin van stichting Binnenvaartdagen Zwijndrecht.