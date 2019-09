Binnenvaartdagen Zwijndrecht boven verwachting Facebook

Twitter

Email ZWIJNDRECHT 18 september 2019, 23:32

Het bezoekersaantal van totaal 16.500 heeft de stoutste verwachtingen overtroffen van de organisatie van de Binnenvaartdagen Zwijndrecht. Ook het verloop van de dagen stemt tot grote tevredenheid. De doelstelling om iedereen kennis te laten maken met de binnenvaart is meer dan gelukt en het evenement eindigde ook nog eens met een groot feest.

Door Leo van Teeffelen / Tekstkwekerij.nl

Het is niet makkelijk om kinderen en jongeren warm te krijgen voor de sector. Als je niets doet, gebeurt er ook niets, zo dacht de organisatie. Zo gezegd zo gedaan. Zoals bedoeld stond vrijdag 13 september in het teken van voorlichting en educatie. Bij de kinderen van de bovenbouw van verschillende basisscholen werd ongetwijfeld een zaadje geplant, maar het leukste was natuurlijk het klauteren over de schepen en op en in het indrukwekkende containerschip Zembla. De leerlingen van diverse middelbare scholen kregen een uitgelezen kans om kennis te maken met de binnenvaart. Zaken als twee weken op, twee weken af, een geheide baangarantie en de vergevorderde digitalisering, reken maar dat zoiets blijft hangen als ze straks keuzes maken voor hun toekomst.

Scheepshoorns

Een niet georganiseerd, maar geweldig bijeffect, was het scheepvaartverkeer. Er werd doorgevaren over de Oude Maas, maar dan wel even je scheepshoorn laten horen! Een indrukwekkende verbinding tussen de wal en de rivier. De rondvaarten met de Ameland, George Stephenson, Imbarcazione Barone en de historische Veerdienst 3 richting het Binnenvaartmuseum aan de overkant deden niet anders dan verbinding maken. En dat alles met heerlijk weer als bonus.

Groot feest

Vrijdagavond werd het gezellig druk, er werd flink bijgepraat in een gezellige sfeer en genoten van de optredens, onder andere van de Amazing Stroopwafels. Het was nog maar de opmaat naar zaterdag. ’s Middags kon je over de hoofden lopen en het was weer lekker druk in de tenten van de ondernemers, ook in de tent van het Scheepvaart- en Transportcollege. De flyboardshows en de reddingdemonstraties van KNMR gaven de middag extra glans. Zaterdagavond was het klapstuk; één groot feest. Het Veerplein puilde uit; Frans Duijts kreeg iedereen uit zijn bol. Zwijndrecht zoals je het zelden ziet. Terecht dat de drie mannen achter de organisatie, of ze wilden of niet, het podium werden opgeroepen. Piet de Bruin, Jan van Laar en Rutger Hoogerwerf ontvingen een groot applaus.

Meer op www.binnenvaartdagen.nl