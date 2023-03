Kapitein bij Zilvermeeuw bezorgt zijn gasten een mooie dag

De passagiers vertrekken met Zilvermeeuw op een van de zeven schepen vanuit Drimmelen. Vanaf Drimmelen worden tochtjes gemaakt door de Biesbosch, naar Rotterdam of richting Antwerpen.

‘Als kapitein bij ons vaar je dus op verschillende trajecten en door diverse gebieden. Anders dan in de binnenvaart, slaap je elke avond thuis’, vertelt directeur Adriaan Schuller van het rondvaartbedrijf. ‘En, als kapitein op een rondvaartboot van Zilvermeeuw doe je veel meer dan alleen maar varen. Je hebt contact met gasten en met het horecapersoneel dat meevaart.’

Kapitein zijn bij Zilvermeeuw vraagt sociale capaciteiten. ‘Dat moet je liggen. Het contact met de klant. Onze kapiteins vinden niets leuker dan mensen een mooie dag bezorgen op het water.’

De vloot van Zilvermeeuw is zeer divers. Zo is er de fluisterboot Zuidwaard, een 15 meter lange boot met ruimte voor 50 personen, vier partyschepen van 15 meter tot bijna 40 meter en binnenkort twee elektrisch varende rondvaartboten. De Z8 doet dit al langer én de Z9 gaat dat vanaf april doen. Die laatste is een dubbeldekker en biedt accommodatie aan ruim 200 gasten. ‘Onze kapiteins varen in principe op alle schepen. We hebben een zeer diverse vloot, dus voor iedereen een passend schip.’

Niet alleen is het schip divers, maar ook de collega’s. ‘Je vaart eigenlijk altijd in een andere samenstelling. We hebben zo’n 100 mensen in dienst. Die wisselingen zijn goed voor de sfeer’, legt Schuller uit.

Familiebedrijf

Adriaan Schuller zit samen met zijn broer Leon in de directie. ‘We zijn dan ook echt een familiebedrijf. Mijn broer heeft een binnenvaartachtergrond. Ik ben juist van de sociale contacten. Die combinatie zoeken wij in een nieuwe kapitein.’

De nieuwe kapitein komt bij voorkeur in vaste dienst, maar in ZZP-verband is ook een optie. ‘Kapiteins hebben wisselende vaartijden en seizoenen, maar daarvoor krijgen ze veel vrijheid terug. Het aantal uren is in overleg.’

