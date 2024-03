Scheepsbouwers kunnen dit weekend weer even door Baanhoekbrug over Boven-Merwede

Geïmproviseerde opening

De Baanhoekbrug in Dordrecht over de Beneden Merwede gaat zaterdag 9 en zondag 10 maart open voor de scheepvaart. De brug is sinds 15 februari buiten werking, maar wordt dit weekend geïmproviseerd geopend. De storing raakt niet alleen de containervaart, maar vooral de maritieme maakindustrie.