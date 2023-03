Maritime Battery Forum breidt gestaag uit

Net als de ontwikkelingen rond elektrificatie in de scheepvaart breidt ook het Maritime Battery Forum (MBF) zich gestaag uit. In 2014 werd het forum opgericht op initiatief van Noors klassebureau DNV. Begin 2023 is de kennisbank over alles wat met accu’s, accupakketten en nieuwe installatie- en productiemethodes te maken heeft, gegroeid tot een wereldwijde organisatie met 64 leden. Vanuit Europa tot China, de Verenigde Staten en Canada. Leden uit belangrijke zeevaartnaties, maar ook uit het bergstaatje Andorra.

De organisatie telt ook een categorie waarnemers, ‘observers’. Dat zijn universiteiten, onderzoeksinstituten en klassenbureau’s. Zij betalen geen contributie, maar leveren wel belangrijke inbreng door hun know-how. Onder de 20 waarnemers bevinden zich overheids- en onderwijsinstellingen, waaronder de TU Eindhoven, de TU Delft en de Universidad Austral uit Chili.

Het Maritime Battery Forum heeft sinds 2021 een Nederlandse directeur, de 34-jarige Syb ten Cate Hoedemaker. Onder de leden zijn scheepsontwerpers, -constructeurs en -bouwers, reders in de handelsvaart, visserij en offshore, elektro-installateurs, producenten en recyclers van batterijen. Nederlandse leden zijn de scheepsbouwers Damen en IHC, en de leveranciers van batterijsystemen Est-Floattech, Praxis en Supaer B. Verder walstroomontwikkelaar Royal Roos en Fifi4Marine, dat gespecialiseerd is in brandblusinstallaties voor batterijen.

Door de leden, voor de leden

Volgens Ten Cate Hoedemaker valt de organisatie het best te karakteriseren als: ‘”Door de leden, voor de leden”, met als doelstelling zo veel mogelijk informatie uit te wisselen over alles wat met elektrificatie van de maritieme sector te maken heeft, zowel voor schepen als offshore installaties. Een van de belangrijkste speerpunten is het vergroenen en verduurzamen van de maritieme sector.’

Ontwikkelingen die op de voet gevolgd en gestimuleerd worden, zijn de ontwikkeling en complete installatie van nieuwe batterijsystemen. Gewichtsbeperking is daarbij een belangrijk punt. ‘Het is nu al zo dat de huidige batterijen nog maar de helft wegen van batterijen die tien jaar geleden op de markt gebracht werden. Op dat gebied is nog meer mogelijk. Belangrijk om daarbij in de gaten te houden is dat, wanneer je een batterij heel licht maakt, de prestaties kunnen teruglopen. Met name wat betreft het aantal cycles, het laden en ontladen. Daarnaast is er veel aandacht voor het drukken van de kosten van een batterij. Op dat gebied kunnen spectaculaire stappen worden gezet.’

Geen tekorten

Dat er, zoals wel eens wordt gepubliceerd, een tekort zou kunnen ontstaan van grondstoffen voor batterijen, gelooft Ten Cate Hoedemaker niet. ‘Daar maken we ons geen zorgen over. De materialen die we op dit moment gebruiken om batterijen mee te maken, zijn er meer dan genoeg. Wat wel een rol speelt, is de manier waarop sommige van deze materialen worden gewonnen. Vooral de winning van kobalt – veelal nog met de hand – is een onderdeel van deze discussie. Modernere batterijen bevatten daardoor steeds minder, of zelfs helemaal geen kobalt meer. Ook zijn er veel ontwikkelingen om batterijen met nieuwe technieken te maken, waardoor ze bijvoorbeeld geen lithium meer nodig hebben. Aan de andere kant is het zo dat onlangs in India een gigantische lithiumvondst is gedaan. En kort daarvoor was er de enorme vondst aan aardmetalen in Zweden. Het is net als met de olie, als de een zegt dat de olie op raakt, meldt de ander prompt weer een grote vondst.’