Discom: State-of-the-art uitlaatgassystemen uit Alblasserdam

In de scheepvaart is Discom dé specialist op het gebied van uitlaatsystemen. Discom ontwerpt en fabriceert al meer dan 40 jaar uitlaten. Oorspronkelijk alleen voor het dempen van het motorgeluid op schepen. Maar inmiddels zijn uitlaatsystemen alleskunners die naar wens ook zijn toegerust voor warmteterugwinning en uitlaatgasreiniging. Via nabehandeling kunnen scheepsmotoren zelfs op Stage V of zelfs Euro 6-niveau worden gebracht.

Dat biedt grote voordelen ten opzichte van het vervangen van de complete scheepsmotor, legt accountmanager Werner van Well uit. ‘De overheid stimuleert vervanging van motoren door nieuwe Stage V-motoren. Maar het is duurzamer de uitstoot van de bestaande motor te verlagen. Dat kan door de demper van die motor te vervangen door een exemplaar met nabehandelingssysteem. Dan is zo’n motor net zo schoon als een nieuwe en zeker zo duurzaam. Dat versnelt de vergroening en bevordert duurzaam gebruik van bestaande motoren. Dat is belangrijk, want de scheepvaart kan voorlopig nog niet om de verbrandingsmotor heen.’

Drie expertises

Geluidsreductie, emissiebeperking en warmteterugwinning gaan bij Discom hand in hand. Door deze drie expertises te combineren met uitgebreide know-how op het gebied van uitlaatsystemen, ontwerpt Discom oplossingen met een optimaal rendement. ‘Pionierswerk gaan we niet uit de weg. Onze engineers zijn experts op het gebied van geluidsreductie, emissiebeperking en warmteterugwinning. Met uw wens als uitgangspunt, leveren we een uitlaatgassysteem op maat. Inclusief geluidsdemper, ophanging, compensatoren, eventueel emissiebeperking en warmteterugwinning.’

Een voorbeeld van innovatief denken is een systeem met waterinjectie om het motorgeluid van riviercruiseschepen verder te dempen, door achter de demper water in de uitlaat te injecteren. ‘Achterop zijn vaak de panoramadekken en -hutten’, zegt Van Well. ‘Dan hoor je alleen nog een watervalletje achter de pijp, maar dat vinden de gasten niet erg.’

Vijftig cruiseschepen

Inmiddels is het systeem aan zo’n vijftig cruiseschepen geleverd, vooralsnog zonder denox-katalysator en roetfilter, zegt Van Well. ‘Maar onze verwachting is dat uiteindelijk gemeentes geen rokende passagiersschepen meer in het centrum gaan dulden. De gewone dempers kunnen dan één op één worden uitgewisseld.’

Het probleem bij de riviercruiseschepen is dat in de machinekamer meestal maar beperkte ruimte is, zodat een nabehandelingsinstallatie al snel te groot is. Discom integreert de nabehandeling met de demper, zodat de complete installatie op de plaats komt waar eerst alleen de demper was gemonteerd. Bijkomend voordeel: de montage kost weinig moeite.

Subsidies

Van Well vraagt zich af waarom subsidies – die minder uitstoot van de scheepvaart moeten bevorderen – alleen gericht zijn op het plaatsen van nieuwe motoren? ‘Wat is duurzamer, een Volvo 740 uit 1989 of een Tesla? Als je alles gaat optellen, kan die Volvo uiteindelijk wel eens beter voor het milieu zijn. De overheid zet alleen in op plaatsing van nieuwe motoren, niet op nabehandeling. Zo gaan motoren die in principe nog goed zijn naar de schroothoop en komt er een nieuwe in de plaats, met de inzet van subsidie. Terwijl je met nabehandeling hetzelfde kunt bereiken tegen veel lagere kosten.’

Bij Discom worden zowel ontwikkeling, ontwerp als fabricage gedaan. Verder biedt het bedrijf uitgebreide service, bijvoorbeeld als het gaat om levering van componenten. ‘Alle hardlopers, zoals dekdoorvoeren, compensatoren, geluidsdempers en ophangingen, liggen bij ons op voorraad. Wilt u een eigen grijpvoorraad aanleggen of met een andere reden een grote bestelling plaatsen, dan faciliteren we dat graag. Dankzij onze jarenlange ervaring weten we wat klanten van ons verwachten. Volgens die verwachting sturen wij ons productieproces aan op kwaliteit en voorraad: dat is de Discom Standaard. U vraagt, wij leveren. Altijd op tijd en volgens afspraak.’

