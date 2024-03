Als het werkt: eerste telegraafkabel

Nederland van daag de dag als een spin in een web van communicatiekabels, maar ooit was er een eerste telegraafkabel die maakte dat je over zee met een ander land kon communiceren. Waar lag die kabel en wanneer werd hij gelegd en hoe ging dat er destijds aantoe?

Om al meteen wat vragen te beantwoorden: deze kabel lag vanaf 1853 in de Noordzee en wel tussen de plaatsen Orfordness in Engeland en het toen nog zelfstandige vissersdorpje Scheveningen in Nederland. Twee plaatsen die in een rechte lijn 115 mijl van elkaar waren verwijderd. Maar voor alle zekerheid werd er 119,5 mijl aan kabel gefabriceerd en in de kabellegger geladen.

Een eerste probleem was dat er nog maar één kabellegger ter wereld bestond, het voormalige vrachtschip Goliath. Besloten werd een tweede vrachtschip, de Monarch, om te bouwen tot kabellegger. De circa 50 meter lange Monarch was een houten stoomschip met twee zijraderen. Het schip woog 512 gross ton en had op de Hull-Hamburgroute gevaren, totdat ze in 1853 aan de Electric Telegraph Company werd verkocht.

Nieuwe technieken

Dit schip werd vervolgens voorzien van vele nieuwigheden. Allereerst kon het gedurende de gehele reis met de wal communiceren via een naaldtelegraaf die gebruikmaakte van de nog te leggen kabel. Ten tweede werd voor het schip een nieuw soort bandstopper ontwikkeld, afgeleid van dezelfde apparaten die voor ankerkettingen worden gebruikt. Ten derde werd het schip ook van een installatie voorzien die een reeds gelegde kabel voor reparatie boven water kon halen. Ze werd later het eerste kabelreparatieschip ter wereld.

De koperen kern van de kabel van 300 ton, die uit diverse strengen bestond om hem buigzaam te maken, werd tegen het zeewater beschermd door een mantel van een ouderwets soort rubber, dat in die tijd gutta-percha werd genoemd. Voor de stevigheid werd ook van een stalen beschermingsmantel gebruik gemaakt. Juist dit laatste gaf de nodige problemen, omdat de Monarch door de grote hoeveelheid staal aan boord geen betrouwbare aanwijzing van het magnetisch kompas meer had. De oplossing voor dit probleem was de inschakeling van een tweede schip. De HMS Adder, die ruim van tevoren de gehele route al van betonning had voorzien.

3,5 knopen

Voor alle zekerheid deed nog een derde schip aan de operatie mee, de al genoemde eerste kabellegger Goliath. Die kon inspringen, mocht de Monarch in problemen komen. De Goliath had ook zijraderen en was beroemd geworden omdat met dit schip in 1850 de allereerste telegraafkabel was gelegd, en wel van Dover naar Frankrijk.

In het begin werd de kabelleggende Monarch door de Goliath getrokken, maar nadat bleek dat de Monarch het werk met een snelheid van 3,5 knopen zelfstandig aankon werd de verbinding met de Goliath verbroken. Ook verloor het schip toen de telegraafverbinding met de kust. Die was aan de landzijde gevestigd in Oxfordness Light-house, maar op zee was de verbinding gesplitst en hadden in het begin zowel de Monarch als de Goliath een telegraafverbinding. Later alleen nog de Monarch.

Stormweer

Het moment van kabelleggen was ongelukkig gekozen, want van de 34 uur die het leggen duurde, was er 32 uur storm. De weersvoorspelling had er volkomen naast gezeten en de zeegang was zo hevig dat de bandstopper met kabel en al uit het dek dreigde te worden getrokken, wat door een zekere Mr Spencer op de een of andere wijze kon worden verhinderd, die daarna zijn post de gehele reis niet meer verliet.

Zodra de Adder een nieuwe boei had ontdekt, werd een vuurpijl afgestoken of blauwe en rode lichten ontstoken, waarop de Monarch kon koersen. Ondanks de beroerde omstandigheden werden van de 14 boeien van de gehele route werden er maar twee gemist.

Recordkabel

Uiteindelijk zouden er vier kabels worden gelegd, de laatste in september 1855. De eerste kabel bereikte op dinsdagavond de Nederlandse kust, maar door de zware branding was het onmogelijk het laatste stuk kabel aan land te brengen. Dat lukte pas op donderdagmorgen. Direct hierna werden diverse berichten tussen hoogwaardigheidsbekleders, onder wie de Nederlandse koning, uitgewisseld. Daarna werd de kabel met een interval van 30 seconden met veel succes langdurig getest. Het was een recordkabel, twee zo lang als de eerste kabel van Dover naar Frankrijk.

