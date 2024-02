Euro-Rijn Group neemt Danser Group over

Groeistrategie

Logistiek dienstverlener Euro-Rijn Group uit Moerdijk heeft Danser Group in z’n geheel overgenomen. Danser uit Sliedrecht is een van de grootste bedrijven in de containerbinnenvaart. Dat bevestigt directeur Arthur Boer van Euro-Rijn na berichtgeving op Quotenet.nl. De overname moet wel nog worden goedgekeurd door de ACM.