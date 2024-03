‘De diversiteit maakt patrouillewerk aantrekkelijk’

Kielzog

Carlos Sponselee (1886) werd na een loopbaan in de zee- en binnenvaart, schipper op de patrouilleboten van Port of Amsterdam. Hij staat aan het roer van de PA 5, terwijl een collega achter de computer zit. ‘We hebben een administratieve functie én een schippersfunctie. Vandaag ben ik de schipper en houd in de gaten wat er op het water gebeurt.’