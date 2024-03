‘Logistieke sector is goed in problemen oplossen’

Multimodaal Transport Expo 2024

De logistiek moet het doen met verwaarloosde wegen, spoorlijnen en vaarwegen en dat is niet zomaar opgelost. Maar directeur Annemarie Withag-Terpstra van Combi Terminal Twente (CTT) is niet voor één gat te vangen. ‘Ik zie dit als uitdaging voor de sector. Wij zijn goed in problemen oplossen en ontzorgen van onze klanten. We houden van chaos en deze te herstellen. We zijn dagelijks puzzels aan het oplossen, dat is ons werk.’

