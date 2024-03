Zeven zeelieden omgekomen na kapseizen olietanker

Japanse media melden dat het gaat om de Zuid-Koreaanse Keoyoung Sun, een in 1996 gebouwde tanker van 69 meter lang. Het schip heeft 980 ton acrylzuur aan boord. Het is niet bekend of er vloeistof in het water is gelekt. De kustwacht zegt daar nog geen informatie over te hebben.

De bemanningsleden sloegen woensdagochtend bij het eiland Mutsure alarm. Zij zeiden tegen de kustwacht dat hun tanker aan het kapseizen was. Het schip lag volgens nieuwszender NHK voor anker om slechte weersomstandigheden. Beelden in Japanse media laten zien dat het schip volledig ondersteboven ligt.

Er waren in totaal elf bemanningsleden uit Zuid-Korea, Indonesië en China aan boord. De kustwacht heeft negen van hen gevonden. Zij zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. De zoektocht naar de vermisten gaat door.