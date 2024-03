Puntgave boerenschouw boven water gehaald in Strijen

In Strijen heeft het waterschap een historische boerenschouw boven water gehaald. Dat gebeurde tijdens een onderzoek naar munitie uit de Tweede Wereldoorlog in De Keen. Dat is een oud havenkanaal van het dorp naar het Hollandsch Diep. De schouw is ‘puntgaaf’ en tussen de 100 en 150 jaar oud.

Een boerenschouw is een platte schuit die boeren in poldergebieden vroeger gebruikten om bij hun akkers en weilanden te komen. Door al dat water konden ze hun percelen niet bereiken met paard en wagen of een tractor.

Hollandse Delta laat de boerenschouw restaureren en conserveren, zodat deze in goede staat blijft. Intussen zoekt het waterschap een definitieve bestemming. ‘Het is echt een prachtig vaartuig dat vroeger veel gebruikt werd in de Zuid-Hollandse polders en dus echt representatief is voor de geschiedenis daar’, zegt maritiem ecoloog Arent Vos over de vondst. ‘En dit exemplaar is nog puntgaaf. Volgens Vos, die gespecialiseerd is in scheepswrakken, is de schuit zo’n honderd tot honderdvijftig jaar oud.

Hennie Wiersma, heemraad erfgoed, denkt aan een plek op het eiland voor iedereen, bijvoorbeeld museum Hoeksche Waard. ‘De schouw maakt deel uit van de agrarische watergeschiedenis van de Hoeksche Waard.’

Bodemschat

‘De Hoeksche Waard heeft weer een van zijn bodemschatten prijsgegeven.’ reageert Jeroen Ras van SOB-research opgetogen over de vondst. Hij begeleidde het onderzoek naar de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten in de Keen. ‘Je zag in de Zuid-Hollandse polders veel van deze boerenschouwen’, vervolgt hij.