Schuttevaer Premium De bijna vergeten haven van ‘s-Gravendeel Facebook

Twitter

Email GRAVENDEEL 21 augustus 2021, 12:00

Wanneer we het hebben over de haven van ‘s-Gravendeel dan zal vrijwel iedereen die een beetje bekend is met het dorp aan de Dordtse Kil waarschijnlijk denken aan de vluchthaven bij buurtschap De Wacht. En niet aan de kleine haven waar tot 1978 nog de veerpont ‘s-Gravendeel-Wieldrecht haar aanlegplaats had. Maar in lang vervlogen tijden was de ‘oude’ haven van ‘s-Gravendeel één van de belangrijkste havens van Zuid-Holland.