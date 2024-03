Autoveerpont tussen Maassluis en Rozenburg keert terug

Auto’s kunnen vanaf vrijdag 15 maart weer met de pont tussen Maassluis en Rozenburg oversteken. Na geslaagde testvaarten keert een gerepareerde autoveerpont terug in de vaart op Het Scheur, na een afwezigheid van zo’n anderhalf jaar. Dat gebeurt vlak voordat de nabijgelegen Beneluxtunnel onder de Nieuwe Maas enkele weekenden op rij dichtgaat voor onderhoudswerkzaamheden.

De autoveerpont Blankenburg gaat dagelijks tussen 06:00 en 19:00 uur varen tussen Maassluis en Rozenburg. Daarna neemt een fiets-voetveer, waar geen auto’s op kunnen, het tot middernacht over. Voorheen voerden twee autoveerponten de dienstverlening uit. Beide boten vielen in 2022 kort na elkaar uit met technische problemen. Automobilisten moeten sindsdien kilometers omrijden via de Beneluxtunnel, wat veel extra reistijd betekent. Alleen voetgangers en gebruikers van tweewielers kunnen het water met een bootje oversteken.

Failliet

De exploitant van de veerdienst ging in mei vorig jaar failliet. De provincie Zuid-Holland schoot als concessieverlener te hulp. De provincie regelde eerst een noodoplossing met een vervangende pont voor fietsers en voetgangers. Uiteindelijk besloot de provincie een van de kapotte autoveerponten uit de failliete boedel, de bijna zestig jaar oude Blankenburg, voor 1 miljoen euro te kopen en te laten repareren door Damen, de nieuwe exploitant.

Het is wel onzeker hoelang de autoveerpont blijft varen. Iets verderop wordt gewerkt aan de Blankenburgverbinding, een snelweg onder het water door die de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg verbindt. Deze weg gaat naar verwachting eind dit jaar open. ‘Als de tunnel sneller en goedkoper blijkt, geef ik je op een briefje dat meer automobilisten de tunnel zullen gebruiken dan het veer’, zei gedeputeerde Frederik Zevenbergen (verkeer en vervoer) onlangs. Dat zou kunnen betekenen dat de provincie de autopont op termijn overbodig vindt.

