Vriendenploeg houdt brandende Fremantle Highway 36 uur in bedwang

Sleepverbinding

Voor het bergings- en sleepbedrijf Rederij Noordgat in West-Terschelling zal 2023 de geschiedenis ingaan als het jaar van de Fremantle Highway. Met de sleepboot Hunter maakte het bedrijf van Simon Smit en Arjen de Boer als eerste vast aan de car carrier, die in juli boven Ameland in brand vloog. Het was het grootste schip dat ze ooit aan een sleeplijn hadden. De Hunter hield haar 36 uur vast.