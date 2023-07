KVNR: ‘Dringend strengere regels nodig voor vervoer elektrische auto’s’

Het schip, dat volgens de laatste cijfers bijna 4000 auto’s vervoerde, waaronder ten minste 25 elektrische auto’s, vatte midden in de nacht van dinsdag op woensdag vlam. Mogelijk begon de brand in een elektrische auto. ‘Het is een hoofdpijndossier’, zegt KVNR-voorzitter Jan Valkier. ‘Vorig jaar had een vergelijkbaar ongeluk plaats midden op de oceaan waar een schip volledig is uitgebrand en gezonken.’ Het ging toen om de car carrier Felicity Ace, die na een dagenlange brand 220 mijl uit de kust van de Azoren zonk.

Het is volgens de redersvereniging belangrijk om de huidige uitgebreide regelgeving voor onder meer brandbestrijding en veiligheid aan boord goed tegen het licht te houden binnen de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). De KVNR roept op tot specifieke regels met betrekking tot het aantal elektrische auto’s dat aan boord mag worden vervoerd. Daarnaast is het van belang te onderzoeken hoe adequaat kan worden gereageerd in geval van batterij-branden.

De IMO is al bezig met de ontwikkeling van strengere voorschriften voor het transport van elektrische auto’s op zee, maar het is nog niet bekend wanneer deze regels worden geïmplementeerd. Valkier: ‘Maak haast met die regelgeving om dit soort ongelukken te voorkomen.’

