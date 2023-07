Rederij K Lines: ruim 900 meer auto’s aan boord brandende Fremantle Highway

Onduidelijk is of dat ook betekent dat er meer dan de eerder gemelde 25 elektrische auto’s in het ruim staan. De Japanse rederij K Lines is niet de eigenaar van het schip, maar huurt het van Shoei Kisen Kaisha.

De brand aan boord van het schip woedt nog altijd. Die brak uit toen het schip 27 kilometer ten noorden van Ameland was, intussen ligt het zo’n 16 kilometer ten noorden van Terschelling. Reden daarvoor is de stroming in westelijke richting. Met het schip is nog steeds een sleepverbinding, waardoor het buiten de verkeersbanen wordt gehouden en de overige scheepvaart niet wordt gehinderd.

Thermische runaway

Verzekeraar Allianz meldde vorige maand dat branden op schepen worden gezien als een van de grootste veiligheidsproblemen voor de scheepvaartindustrie. Zo gingen vorig jaar acht schepen verloren en werden er ruim 200 incidenten gerapporteerd, het hoogste aantal in 10 jaar tijd. De oorzaak ligt volgens Allianz onder meer bij een toename van het aantal verscheepte goederen met batterijen, waaronder elektrische auto’s. ‘De belangrijkste gevaren zijn brand, explosie en “thermische runaway”, een snelle zelfverhitting die een explosie kan veroorzaken’, stelde de verzekeraar.

