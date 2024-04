Educatief Informatie Centrum (EIC) in Rotterdamse haven staat nog steeds te koop

Nieuwe locatie

Het pand van het Educatief Informatie Centrum (EIC) in het hart van de Rotterdamse haven, aan de Noordzeeweg 6 op de Landtong Rozenburg staat nog steeds te koop. In 1997 nam het EIC dit toen nieuwe gebouw in gebruik. Het biedt ruimte aan een interactieve havententoonstelling en is een vergadercentrum. Vorig jaar zomer werd het te koop gezet, maar een geschikte koper is nog niet gevonden.