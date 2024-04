Scheepspotters opgelet: Schip van het Jaar-winnaar Canopée vertrekt uit Rotterdam

De uittocht van het schip is te volgen op MarineTraffic. Het is niet voor het eerst dat het door Neptune Marine gebouwde schip in Rotterdam is. Het is een van de plaatsen waar het schip raketonderdelen laadt, die ze vervolgens naar Frans-Guyana brengt. Jaarlijks gaat het schip 11 keer op en neer.

Het RoRoschip is uitgerust met vier 30 meter hoge Oceanwings met een oppervlakte van 375 vierkante meter per stuk. Dit zeilsysteem zorgt voor een besparing van zo’n 35% op het brandstofverbruik. Het schip heeft een lengte van 121 meter, een breedte van 22 meter, een ontwerpdiepgang van 4,30 meter en een ontwerpsnelheid van 16,5 knopen.

Het bijzondere schip is gebouwd in opdracht van de Franse joint venture Alizés. Alizés, bestaande uit de Franse rederijen Jifmar Offshore Services en Zéphyr & Borée, is speciaal opgericht om de tender voor het vervoer van de Ariane 6-raket te winnen. Met succes. Canopée laadt niet alleen in Rotterdam, maar ook in Bremen, Le Havre en Bordeaux.