Raketschip Canopée is in Rotterdam

Het futuristische zeilvrachtschip Canopée is in de Rotterdamse Waalhaven. Het schip krijgt daar lading aan boord en gaat daarna via Frankrijk richting Frans-Guyana. Dat zal de eerste keer zijn dat het schip de overtocht maakt met de Oceanwings.

De Canopée is vorige week gedoopt in Bordeaux. Het schip is gebouwd door de Neptune Marine in Hardinxveld-Giessendam, dat daarmee genomineerd is voor de prestigieuze Ship of the Year-Award.

Voor de doop van de Canopée had het schip al een keer de overtocht gemaakt naar Frans-Guyana. Daar is de lanceerbasis van de European Space Agency (ESA). De Canopée vervoert onderdelen van de Ariane 6-raket, de nieuwste generatie raketten van de ESA.

Beelden van de Canopée worden gedeeld op Twitter

Het zeilvrachtschip wordt nu beladen om opnieuw die overtocht te maken. Jaarlijks gaat het schip 11 keer op en neer. De aankomende overtocht is bijzonder. Het is de eerste keer dat het schip het doet met OceanWings aan boord. Deze 37,50 meter hoge zeilen, met een oppervlakte van 375 vierkante meter per stuk, zorgen onder gunstige omstandigheden voor 35% brandstofbesparing.

Het bijzondere schip is gebouwd in opdracht van de Franse joint venture Alizés. Alizés, bestaande uit de Franse rederijen Jifmar Offshore Services en Zéphyr & Borée, is speciaal opgericht om de tender voor het vervoer van de Ariane 6-raket te winnen. Met succes. Canopée zal niet alleen laden in Rotterdam, maar ook in Bremen, Le Havre en Bordeaux.

Voor de scheepspotters: Canopée ligt hier.