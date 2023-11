Dubbele tewaterlating bij Damen Yachting

Damen Yachting viert twee mijlpalen met de lancering van twee nieuwe Amels Limited Editions-superyachts: de 74-meter Amels 242 en de 60-meter Amels 200. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de scheepsbouwer, dat twee superjachten op dezelfde dag te water worden gelaten.

Het totaal aantal Amels Limited Editions-jachten op zee komt nu boven de 50. De tewaterlating van de 74-meter Amels 242 en de 60-meter Amels 200 vond plaats bij de scheepswerf in Vlissingen.

De tekst gaat verder onder de foto.

Beide jachten worden naar verwachting in 2024 opgeleverd. De Amels 242 is de achste in zijn serie met 1790 GT. Het schip heeft een eigenaarsdek met jacuzzi, een groot zwembad op het achterdek en een wellnessruimte op het benedendek. Het biedt ruimte aan 12 gasten en in totaal 19 crewleden.

De tekst gaat verder onder de foto.

De Amels 200 biedt daarentegen ook ruimte aan 12 gasten en een crew van 13 leden met haar 1015 GT. Dit vierde exemplaar in de serie beschikt over een extra balkon op het hoofddek en buitenbars op elk dek. Beide superjachten hebben interieurontwerpen van Winch Design, exterieurontwerpen van Tim Heywood en scheepsarchitectuur van Damen Yachting.

Lees ook: Damen Yachting laat eerste Amels 80 te water Lees ook: Proefvaarten hybride superjacht Amels 60 op de Noordzee