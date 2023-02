Tweede Kamer wil versnelling van gebruik waterstof en methanol in de binnenvaart

Van der Plas en Pouw-Verweij constateren in de motie ‘dat schepen op waterstof en methanol al worden gebouwd en dit een techniek is die kan helpen bij verduurzaming van de scheepvaart’. Daarnaast merken ze dat de binnenvaartsector ambitie heeft om op korte termijn op alternatieve brandstoffen over te schakelen.

Daarom verzoeken zij ‘het kabinet om in gesprek te gaan met de binnenvaartsector om te kijken hoe de transitie naar waterstof en methanol eerder dan 2035 gerealiseerd kan worden’ en ‘om de uitkomsten van deze gesprekken om te zetten in een concreet en realistisch uitvoeringsplan’.

Wat komt er aan?

Het eerste nieuwbouw binnenvaartschip op waterstof is momenteel onderweg naar Nederland, het casco dan. Vanuit China is het casco van de Antonie op de Sun Shine onderweg naar Nederland. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stak vier miljoen euro in de bouw van dit 135-meterschip dat zout gaat vervoeren voor Nobian. Future Proof Shipping bouwt drie containerschepen die op waterstof gaan varen. Van de FPS Maas nadert de afbouw en gaat dit jaar varen. Ook de VT Group zet in op waterstof. De tanker Volendam wordt hiervoor omgebouwd.

Vorige week werd bekend dat de tanker Chicago van Unibarge wordt omgebouwd naar methanol-aandrijving. Ook Mercurius Shipping gaat tankers inzetten die op methanol kunnen varen.

