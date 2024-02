Overal waar u vaart: Julianakanaal

Wellicht val ik enigszins in herhaling, maar toch moet ik u nog een keer vragen zachtjes aan te doen in het Julianakanaal. Ook in onze nieuwsbrief hebben wij het hierover al gehad. En ja, ik weet als schippersdochter dat het best lastig is je schip veilig door een geultje te varen met een snelheid van zes kilometer per uur. En weet u, mijn oud-collega Marleen Buitendijk heeft zich echt heel hard gemaakt om die zes kilometer erdoor te krijgen. Het plan was vier kilometer.

Toch hoor ik nog steeds klachten van Rijkswaterstaat over schepen die te hard door het stuk tussen Berg en Obbicht varen. Beste mensen, hoe moeilijk ook, probeer je toch op deze 750 meter aan de snelheid te houden. Er wordt ook geconstateerd dat er te laat gas terug wordt genomen en men dan misschien pas halverwege die 750 meter zes kilometer vaart, maar dat is niet de bedoeling. Gebeurt dat niet, dan wordt het voor ons erg moeilijk dergelijke afspraken in het vervolg te maken. En wat ook nog het geval is, is dat er nu al platen klei zijn weggespoeld van de bodem, ook dat mag niet verder verslechteren. Mogen wij op u rekenen?!

Walstroom AR-kanaal

De gemeente Utrecht krijgt regelmatig klachten van bewoners langs het Amsterdam-Rijnkanaal die last hebben van aangemeerde schepen. Er zijn walstroompunten aanwezig, maar die worden lang niet altijd gebruikt. Dit leidt tot overlast bij omwonenden, maar zorgt ook voor verslechtering van de luchtkwaliteit.

Rijkswaterstaat onderzoekt nu of het gebruik van walstroom verplicht kan worden gesteld op deze locatie. En ja, dat gaat natuurlijk gebeuren. Ongeacht of de klachten terecht of onterecht zijn. Zelfs als bewoners het geringste geluid horen, of iets denken te ruiken, is dat aanleiding om te klagen over geluidsoverlast en stank. Dat is zeker niet terecht, maar het is wel de tendens op plaatsen waar woningbouw langs de vaarweg plaatsheeft.

Ik heb al vaker mijn column benut om een pleidooi voor het walstroomgebruik te houden. En, ik zeg het nog maar een keer, het gebruik van walstroom kan best lastig zijn aan boord. De kabel is loeizwaar en het vereist veel gesleep met een, twee of misschien wel drie kabels. En dat bij slecht weer, als je net rustig denkt te kunnen gaan liggen na een lange dag varen. Maar, als wij ligplaatsen willen behouden in stedelijk gebied, zullen we aan de walstroom moeten.

Walstroom in Rotterdam

We hadden vorige week ook een gesprek over walstroom in Rotterdam. Samen met de ASV werken wij aan een kader waaraan gedacht moet worden als de walstroomverplichting in Rotterdam verder wordt uitgerold richting westelijk havengebied. Dat is een lastig gebied voor het gebruik van walstroom. Denk bijvoorbeeld aan de schepen die daar vaak maar kortstondig liggen te wachten tot ze worden opgeroepen om te laden of lossen.

Wij hebben met het Havenbedrijf afgesproken dat we, samen met de gebruikers, een kader zullen opstellen om na te gaan hoe dat, met zo min mogelijk problemen, wel zou kunnen. Want, dat het op enig moment tot een walstroomverplichting komt is wel duidelijk. De vraag is niet meer of, maar hoe en wanneer de verplichting wordt uitgebreid. Ook de zeevaart moet hieraan vanaf 2030 voldoen.

Wij gaan nu werken aan een kader, zoals gezegd, en zullen uiteraard ook zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen. U kunt hiervoor over enige tijd een enquête tegemoet zien. Vult u die enquête alstublieft in, want dat is het moment om uw mening en wensen kenbaar te maken. Naar verwachting verschijnt de enquête in april/mei.

Ik wens u een goede vaart!



