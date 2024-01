Overal waar u vaart: de IJssel als een zeegat

Voor dit nieuwe jaar wens ik om te beginnen iedereen alle goeds en mooie vaardagen zonder (ongeplande) stremmingen en andere vervelende zaken. Het oude jaar eindigde met een flinke plons water. Met 14,50 meter aan Lobith lijkt de Geldersche IJssel bijna op een zeearm. In zo’n situatie is het natuurlijk goed oppassen geblazen op deze rivier.

Vooral de werkzaamheden aan de brug van Velp waren het gesprek van de dag. Met name toen de waterstand zijn hoogste peil bereikte. Vooral voor afvarige schepen zat het werkgebied van de aannemer eigenlijk aan de verkeerde kant van de brug. Mede omdat het hard stroomt en de brug precies in een bocht ligt, was het behoorlijk lastig daar veilig te passeren. Er werd door begeleidingsvaartuigen een waterhoogte afgegeven en die steeg de afgelopen periode per dag met wel 20 centimeter of meer. Het werd zelfs zo krap dat sommige schippers overwogen de Boven-IJssel te mijden en om te varen via Amsterdam en het IJsselmeer. Maar gelukkig ging het allemaal net goed.

Volgende golf

Rijkswaterstaat heeft intussen aangekondigd dat er nog zo’n golf water aankomt, die onherroepelijk tot vergelijkbare situaties zal leiden. We zijn dus nog niet van het hoge water af. En dat geldt ook voor de werkzaamheden aan de brug van Velp. Die zijn pas gereed in 2026, dus daar zitten we ook nog wel even mee.

Stelling weghalen

Na meldingen van IJsselschippers die de situaties te riskant vonden, heeft KBN contact opgenomen met Rijkwaterstaat met de vraag of de stelling onder de brug bij hoge waterstanden niet tijdelijk kan worden verwijderd. Dit bleek niet zo eenvoudig als ik het nu opschrijf.

De stelling wordt zorgvuldig gebouwd om de veiligheid van de werknemers te garanderen en is helemaal ingepakt. Het is volgens Rijkswaterstaat ondoenlijk de constructie voor korte tijd af te breken en weer op te bouwen. Ik heb begrepen dat het zeker twee weken kost om de constructie weg te halen.

We hebben ook gevraagd of de begeleidingsvaartuigen wat verder weg konden gaan liggen, zodat er meer tijd is om te anticiperen op de onderdoorvaarthoogte. Dit was gelukkig vrij snel te realiseren.

Stelling verschuift

Wellicht kan hieruit voor de toekomst lering worden getrokken. Het verdient aanbeveling tijdelijke stellages onder bruggen zo te bouwen dat ze vrij eenvoudig kunnen worden weggehaald.

Maar puntje bij paaltje moeten we het bij de brug in Velp tot in 2026 doen met de huidige stelling. Die verschuift wel, dus we hebben er telkens op een andere plek onder de brug last van.

Gelukkig zijn wij als sector bekwaam genoeg om hiermee om te gaan. Al is het bij hoogwater wel extra goed opletten. Deze situaties laten maar weer een het belang zijn van een goede reisvoorbereiding.

Ik wens u een goede vaart!

Fiona Oomen

Regiocoördinator Centraal- en Oost-Nederland

Koninklijke Binnenvaart Nederland Regiocoördinator Centraal- en Oost-NederlandKoninklijke Binnenvaart Nederland f.oomen@binnenvaart.nl / 06 30 73 13 13

Lees ook: Overal waar u vaart: de weg naar emissieloos Lees ook: Overal waar u vaart: Japanse trots