Natuurlijke vaarwegen

In de binnenvaart moeten we goed voor onszelf opkomen, daar heb ik al eerder over geschreven. Hoewel onze sector van groot economisch belang is, zijn we niet altijd zichtbaar voor de politiek. De natuurlobby is veel krachtiger en benadrukt soms een tegenstelling tussen natuur en scheepvaart. Een tegenstelling die er in mijn ogen niet hoeft te zijn.