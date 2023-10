Porthos start met het eerste Nederlandse CO2-opslagproject

In 2024 start in Rotterdam de bouw van het eerste grote CO2-transport en -opslagsysteem in Nederland. Porthos, een project van het Havenbedrijf Rotterdam, Energie Beheer Nederland (EBN) en Gasunie, heeft daarover een definitieve investeringsbeslissing genomen.

Met het project, waarbij CO2 wordt opgeslagen in lege gasvelden, is een investering van 1,3 miljard euro gemoeid. Nu de beslissing is genomen, zal Porthos de definitieve opdrachten verlenen aan de aannemers die het project gaan realiseren. Naar verwachting is het project in 2026 klaar.

De definitieve beslissing volgt op de uitspraak van de Raad van State. Die oordeelde in augustus dat de bouw van het systeem kon doorgaan, ondanks bezwaren van natuurorganisatie MOB over de invloed op de natuur van de stikstof die bij de werkzaamheden vrijkomt.

Tekst gaat verder onder de foto.

De bedrijven Air Liquide, Air Products, ExxonMobil en Shell gaan CO2 afvangen en aanleveren aan Porthos. Zij investeren zelf in de afvanginstallaties. Porthos transporteert de CO2 vervolgens door de Rotterdamse haven naar lege gasvelden op 20 kilometer uit de kust. Daar wordt de CO2 permanent opgeslagen onder de Noordzeebodem.

Porthos gaat ongeveer 2,5 megaton per jaar opslaan gedurende vijftien jaar, tot een totaal van 37 megaton CO2. Daarmee is het project volgens Porthos uitverkocht. Het transportsysteem op land dat wordt aangelegd, biedt volgens Porthos wel ruimte voor toekomstige CO2-opslagprojecten. De Europese Unie heeft Porthos erkend als een belangrijk project om klimaatdoelen te kunnen halen en heeft hiervoor 102 miljoen euro aan subsidie beschikbaar gesteld.

Lees ook: CO2-opslagproject Porthos mag doorgaan Lees ook: Project Porthos voor CO2-opslag krijgt miljardensubsidie