Nieuwe ASV-voorzitter: ‘Doe beroep op de hardheidsclausule’

‘Vul de hardheidsclausule in. Het is een manier om te proberen te ontkomen aan onmogelijke CCR-eisen.’ Die oproep komt van de nieuwe voorzitter van de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV). De 32-jarige Peter van der Veen staat sinds eind maart aan het roer bij de schippersbond. Een bond waarvan hij ruim twee jaar geleden nog dacht: ‘Wat doen ze nou eigenlijk?’

De uitspraak van de kersverse voorzitter staat haaks op de lijn die de ASV de afgelopen jaren heeft gevolgd ten opzichte van de hardheidsclausule. Toch is het geen rare stap, volgens Van der Veen. ‘Het is en blijft een moeilijk dossier. Het ziet er niet goed uit. Ieder gesprek hierover met het ministerie komt op hetzelfde neer. Zij willen dat schippers die niet aan de eisen kunnen voldoen de hardheidsclausule aanvragen, maar wij willen een generaal pardon.’ Hij staat niet alleen: ‘Samen met Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) hebben we besloten dit nu toch anders te gaan doen, ondanks dat wij er geen vertrouwen in hebben dat dit gaat lukken. Want wij zien als enige oplossing dat de overgangsbepalingen alleen moeten gelden bij om- of verbouw.’

De hardheidsclausule is volgens de ASV te ingewikkeld en tijdrovend om in te vullen. ‘Zo staan we er nog steeds in. Maar we hebben geconcludeerd dat het ministerie niet anders wil. En daarom willen wij op deze manier gaan aantonen dat de huidige hardheidsclausule niet werkt.’

‘Samen met KBN’

De ASV gaat actief schippers benaderen om de hardheidsclausule in te vullen. Dat doet de schippersbond samen met KBN. Een samenwerking die ook al niet vanzelfsprekend is. De binnenvaartorganisaties kozen jarenlang elk voor een andere aanpak als het gaat om de belangenbehartiging van de binnenvaart. En ze waren het vaak met elkaar oneens. Van der Veen acht samenwerking nodig. ‘Uiteindelijk hebben we hetzelfde doel: het voortbestaan van de binnenvaartbranche. Op dossiers waar we voor hetzelfde staan, gaan we meer samen optrekken.’

Van der Veen benadrukt dat er genoeg punten zijn waar beide bonden nog steeds verschillend over denken. De invoering van een emissielabel is daar een voorbeeld van. En ook het gebruik van de biobrandstof Fame. ‘Wat betreft FAME is ons standpunt niet veranderd, wij willen nog steeds 0% FAME.’

‘Doen die bonden dan niets’

Het beeld dat Van der Veen had van de schippersbond is compleet gedraaid. ‘Wanneer er weer eens een ligplaats verdween was ik boos én dacht: doen die bonden dan niets? Daar ben ik wel van teruggekomen.’ Aan de ASV worden op nautisch technisch gebied veel vragen gesteld, wat eigenlijk niet de prioriteit is bij een sociaaleconomische bond als de ASV. Echter krijgen de schippers weinig gehoor bij anderen, waardoor de ASV de verantwoordelijkheid neemt ten opzichte van de leden.

Hij ziet nu hoeveel er achter de schermen gebeurt. ‘Vaak zijn we dan al een halfjaar aan het vechten voor die ligplaats. Soms krijg je niet je zin. Dat moet je ook accepteren. Het is ook zaak compromissen te sluiten.’

Verkiezingen

Peter van der Veen klinkt al kort na zijn aantreden als een volleerd bestuurder, maar zelf zegt hij nog veel te moeten leren. Zeker met het oog op de komende Tweede Kamerverkiezingen, waarbij de ASV het belang van de binnenvaart in Den Haag voor het voetlicht moet zien te brengen. Die bekendheid in Den Haag ziet Van der Veen wel als zijn grootste uitdaging. ‘Heel veel mensen zijn zich niet bewust van het belang van de binnenvaart. Daar moeten wij voor zorgen. Zeker wij, als kleine schepen, zijn met laagwater echt broodnodig. Dat lijkt men zich niet te beseffen.’

De aanloop naar de verkiezingen op 22 november is een uitgelezen moment voor de binnenvaart om zich te laten zien in Den Haag. ‘Ik heb nog geen idee hoe dat gaat. Er zijn gelukkig veel mensen met ervaring in de Denktank en we hebben natuurlijk Sunniva, die alles al heeft meegemaakt.’

Opvolging

Sunniva Fluitsma is woordvoerster en oud-voorzitter van de ASV. Zij werd in 2017 opgevolgd door Gerberdien Le Sage, die in maart haar vertrek aankondigde. Het was een groot gat dat Le Sage achterliet. Zij stond erom bekend om veel op te pakken. Het was voor de ASV dan ook niet makkelijk een nieuwe voorzitter te vinden. Uiteindelijk werd gekozen voor een constructie met een voorzitter, Peter van der Veen, en een vice-voorzitter, Johan Sipsma. Saillant detail: Van der Veen is pas twee jaar lid van de bond. Hoe kwam de ASV uitgerekend bij hem uit?

Dat zit als volgt. Van der Veen vaart met zijn gezin op het 73-meterschip Sakura en valt daarmee ook in de doelgroep van de ASV. Toch was hij lange tijd geen lid. ‘Mijn vader en opa zagen niets in bonden. “Wat doet zo’n bond nou helemaal?”, was het verhaal’, vertelt Van der Veen. ‘Ik had er daardoor toch een negatief beeld van.’

Baby Hugo

Twee jaar geleden veranderde dat volledig. Van der Veen lag met de Sakura voor de sluis bij Weurt te wachten op baby Hugo. Hugo kondigde zich zo snel aan dat er geen tijd meer was om naar het ziekenhuis te rijden, dus werd er besloten om aan boord te bevallen. Er kwam met spoed een verloskundige aan boord en Vivianne beviel niet lang daarna van een zoon. Maar er waren complicaties en de baby moest met spoed naar het ziekenhuis. 112 werd gebeld en de hulpdiensten haastten zich. Maar het schip was onbereikbaar. Het lag achter een hek. Van der Veen moest van boord af om de poort te openen. Tot overmaat van ramp bleek daarna dat de hulpdiensten niet onderweg waren naar het schip, maar naar een huis verderop op de dijk met hetzelfde adres. Van der Veen moest de hulpdiensten met de auto achterna om ze op te halen. Bijna een kwartier na de alarmering kwamen de hulpdiensten aan bij het schip. Gelukkig ademde baby Hugo toen al zelfstandig en was reanimatie niet meer nodig.

Van der Veen vertelt twee jaar later kalm over het bijna fatale incident. In de nasleep was het de ASV die veel voor hem betekende. ‘Zij hebben voor ons, maar vooral voor Hugo veel gedaan. Toen hebben wij besloten een jaar lid te worden, als een soort tegenprestatie.’

Een jaar werd twee jaar én hij werd zelfs lid van de Denktank. ‘Dat ging niet helemaal vrijwillig’, lacht Van der Veen, ‘een vader van een goede vriend wierp mij op als potentieel lid.’

De Denktank beviel Van der Veen goed en hij was actief, zeer actief. Dat viel het bestuur ook op en in de zoektocht naar een nieuwe voorzitter werd Van der Veen gepolst. ‘Dat wilde ik eerst niet. Maar uiteindelijk zijn we op deze constructie met Johan samen uitgekomen. Daar heb ik geen spijt van.’

Delegeren

En zo werd Van der Veen de opvolger van Le Sage. Uit de eerste maanden blijken al enige verschillen met zijn voorganger. ‘Er zijn meer mogelijkheden om te delegeren vanwege een actieve denktank. Gerberdien moest veel oppakken, daar er minder actieve leden in de Denktank zaten. Dat was bewonderenswaardig en ik heb daar veel respect voor. Nu wij een actieve Denktank hebben, heb ik de mogelijkheid om sommige onderwerpen aan anderen over te laten.’

En Hugo, hoe gaat het nu met Hugo? ‘Goed. Hij is nu twee jaar en heeft niets overgehouden aan het incident. Daar zijn we heel gelukkig mee. Trouwens, de situatie bij sluis Weurt is nog altijd hetzelfde. Ik heb nu een betere ingang bij Rijkswaterstaat, misschien dat ik nu iets voor elkaar krijg’, besluit Van der Veen met een lach.

