Hulpdiensten konden schip met baby in nood niet vinden

Hulpdiensten konden met grote moeite het schip Sakura van Peter en Vivianne van der Veen bij sluis Weurt vinden toen hun vroeg geboren baby Hugo blauw aanliep. ‘Onbegrijpelijk dat de poort niet op afstand is te openen.’

Het schippersgezin van de Sakura, met een gezonde baby Hugo. Hij lijkt er niets aan over te hebben gehouden', vertelt de trotse vader Peter van der Veen. Het verbaast me dat de poort niet van afstand open kan. Hulpdiensten hadden in een andere situatie eerst zelf de code moeten achterhalen.'(Privéfoto)

Toegang tot ligplaatsen vaak onduidelijk,

Hekken alleen met code ter plaatse te openen

De Sakura van Peter en Vivianne van der Veen ligt aan de binnenkant van sluis Weurt. Vivianne is in verwachting van hun tweede kindje en eerdaags zal ze in het ziekenhuis bevallen. Maar eerder dan verwacht breken op 7 maart haar vliezen.

Peter belt de verloskundige en zij voorziet de ouders van advies en komt naar het schip. Wanneer de weeën elkaar niet lang daarna snel opvolgen wordt duidelijk dat het te laat is voor vervoer naar het ziekenhuis. De bevalling zal aan boord gebeuren en de kraamhulp wordt gevraagd ook naar het schip te komen.

Sluiswachter

De bevalling verloopt moeizaam. De baby krijgt te weinig lucht en komt blauw ter wereld. Er moet met spoed medische hulp komen. 112 wordt gebeld. Vanaf dat moment stapelen de problemen zich op.

Om bij het schip te komen moeten de hulpdiensten door een afgesloten poort. De schipper belt de sluiswachter en vraagt of hij het hek kan openmaken. Die blijkt dat van afstand niet te kunnen en hij kan ook zijn post niet verlaten. Peter moet zelf de poort open gaan doen. Hij weet de code. Maar hij moet zijn vrouw en in nood verkerende kind op het schip achterlaten.

Met een geopende poort is de weg vrij voor de hulpdiensten. Maar de politie, noodarts en ambulance zijn verdwaald. Ze zijn niet op de hoogte dat ze op een schip moeten zijn. Peter: ‘Het adres van de autoafzetplaats is gelijk aan dat van een woonhuis op de dijk. Gelukkig stond mijn auto aan de wal en wij schippers weten inmiddels wel waar we moeten zijn.’

Gered

Peter, die ondanks de zeer stressvolle omstandigheden kalm blijft, rijdt naar het huis, zo’n 800 meter verderop, en haalt de hulpdiensten op. Samen komen ze aan bij het schip. Het is dan 14 minuten nadat alarm was geslagen. Als hulp nodig was geweest, was die waarschijnlijk te laat gekomen voor het pasgeboren jongetje. Maar Hugo heeft zichzelf gered en is gaan huilen, zoals het hoort. Reanimatie is niet nodig. De politie en noodarts kunnen vertrekken, de ambulancedienst voert nog enkele controles uit.

Inmiddels gaat het goed met Hugo. ‘Hij lijkt er niets aan over te hebben gehouden’, vertelt de trotse vader. Terugblikkend verbaast het hem vooral dat de poort niet van afstand open kan. ‘Hulpdiensten hadden in een andere situatie eerst zelf de code moeten achterhalen.’

Levensgevaarlijk

De Algemeene Schippersvereeniging (ASV) grijpt het voorval aan om te wijzen op de gevaren waaraan opvarenden worden blootgesteld. Volgens de ASV worden schippers ‘opgesloten’ achter hekken van bedrijven, havens en overheden. En die hekken gaan op allemaal verschillende manieren open. Bovendien weten hulpdiensten vaak niet goed waar ze moeten zijn. De verkeerssituatie rondom sluizen en bedrijventerreinen is onduidelijk. ‘Als iemand een hartaanval krijgt of onverwacht snel bevalt, dan kan niemand erbij komen’, zegt woordvoerder Sunniva Fluitsma.

‘Waarom kunnen deze hekken niet op afstand worden bediend? Alles wordt tegenwoordig geautomatiseerd, maar dit heeft voor Rijkswaterstaat geen prioriteit. Terwijl het wél de verantwoordelijkheid is van Rijkswaterstaat dat hulpdiensten snel ter plaatse kunnen komen. Wij kaarten dit probleem al 10 jaar aan. Ik ben er doodziek van dat men niet ingrijpt. Moet er eerst een dode vallen?’

De ASV wil dat de hekken open gaan voor hulpdiensten en dat er een heldere adressering en manier komt om snel de weg te wijzen naar ligplaatsen van binnenvaartschepen.