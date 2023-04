ASV-enquête ‘Europa, red de binnenvaart!’ nu online

De Algemene Schippers Vereeniging (ASV) heeft de enquête ‘Europa, red de binnenvaart!’ gepubliceerd. De schippersbond vraagt alle schippers, niet alleen de leden, om bij elke overgangsbepaling aan te geven of die haalbaar is of niet. Met de antwoorden wil de ASV inzichtelijk maken hoeveel schepen niet kunnen voldoen aan de technische eisen van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR).

‘We zullen door middel van deze enquête nogmaals aantonen dat doorgaan op deze weg leidt tot een razendsnelle afbraak van de binnenvaartvloot’, schrijft de ASV. De ASV voert al langer actie tegen de CCR-overgangsbepalingen. Per 2035 moeten alle schepen, die zijn gebouwd voor 1976, voldoen aan nieuwbouweisen. Die lijst telt 49 eisen. Denk hierbij aan eisen rondom de breedte van gangboorden, de hoogte van de woning en of iemand om zijn bed kan lopen.

Volgens de ASV gaan deze regels ervoor zorgen dat 70% van de binnenvaartvloot, zo’n 3000 schepen, uit de vaart moeten worden genomen. Die schepen kunnen niet voldoen aan de eisen. Wel kunnen de eigenaren nog een beroep doen op de zogenoemde hardheidsclausule. Daarop moet echter per ‘onhaalbare’ eis beroep op worden gedaan. Een tijdrovende onderneming, stelt de ASV. ‘En het is dan nog maar de vraag of je wat terugkrijgt voor je geïnvesteerde tijd en geld.’

Hardheidsclausule

De ASV wil nu op een versimpelde manier, via de enquête, inzichtelijk maken hoeveel schepen in problemen komen. De enquête werd door de ASV al aangekondigd op de voorjaarsvergadering. In de enquête moeten schippers bij alle 49 eisen aangeven of deze technisch, financieel of proportioneel haalbaar zijn. Ook wil de ASV van de schipper weten in hoeverre hij of zij vertrouwen heeft in de werking van de hardheidsclausule.

Klik hier voor de enquête

‘De gegevens worden geanonimiseerd verwerkt om de binnenvaartsector iets in handen te geven waarmee men naar Europa kan gaan om te zorgen dat er een (betere) toekomst komt voor de binnenvaart’, zegt de ASV over het doel van de enquête.

