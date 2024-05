Goede sfeer tijdens Maritime Industry en veel nieuwe projecten in de pijplijn

Even een praatje hier over een nieuwe schip, een symposium volgen over biobrandstoffen daar en tijdens een charity lunch, om geld op te halen voor de ziekenhuisschepen van Mercy Ships, luisteren naar maritiem gezant Kees van der Staaij. Het kon allemaal tijdens Maritime Industry in Gorinchem van 28 tot en met 30 mei. Even een rondje binnenvaartbeurs doen.

Bij de Algemeene Schippers Vereeniging spreken we bestuurslid Jessica van den Akker van MS Loreley. Ze is druk bezig met de laatste voorbereidingen van het jaarlijkse kamp waar internaatkinderen naartoe gaan. ‘We hebben dit jaar ook kinderen van buitenaf, anders krijgen we het niet vol. We maken ons allemaal zorgen over het voortbestaan van de schippersinternaten, we zijn blij dat het kamp in ieder geval doorgaat.’ Het 65e Nationaal Kamp Hattem wordt op maandag 3 juni aanstaande rond 15:00 uur geopend door Jeugdjournaal-presentator Benjamin Kat.

Verderop zien we de stand van de Koninklijke Binnenvaart Nederland waar Leny van Toorenburg aankondigt dat ze nu echt wat meer vakantiedagen gaat opnemen, maar ondertussen zich nog altijd voor 100% inzet voor de zaak. De twee nieuwe communicatiemedewerkers Eva (24) en Mark (26) zitten vol jonge energie en zijn druk bezig met het maken van podcasts voor de organisatie.

Tekst gaat verder onder foto

Hop, door naar de gemeente Urk waar strategisch adviseur André Kromkamp bedrijven probeert over te halen zich te vestigen op Port of Urk, een nieuw bedrijventerrein voor de visverwerkende industrie en maritieme bedrijvigheid. ‘We gaan hier bijvoorbeeld zalm uit Scandinavië verwerken in grote hallen. Het werk zal vooral gedaan worden door arbeidsmigranten, maar daar bouwen we goede woonlocaties voor die aan alle moderne eisen voldoen.’ Hij laat mooie overzichtskaarten zien van het gebied, waar inderdaad al een aantal bedrijven op ingetekend staan. We keuvelen nog even over Urk en tradities, kaartjes uitwisselen en door, want wie wil netwerken, moet blijven bewegen.

Op naar Den Breejen, waar prachtige schaalmodellen van schepen op de stand staan. Wat we bespreken, dat blijft nog even tussen de werf en Schuttevaer, maar uiteraard krijgt de lezer het te horen wanneer nieuwe schepen worden opgeleverd. Okee, omdat je aandringt, toch een klein leuk feitje: de trend is dat cruiseschepen tegenwoordig ramen hebben die naar beneden open kunnen. Oftewel: het bovenste raam, zakt naar beneden, waarna de cruisereiziger op het onderste raam naar buiten kan leunen om van het uitzicht en de wind in de haren te genieten. ‘Balkons zijn uit, dit is helemaal in.’ Luxe appartementen schijnen deze speciale ramen ook te hebben. Prachtig. En doorrrr.

Tekst gaat verder onder foto

Even langs FincoEnergies, waar Bas Goedegebuure alles weet over HVO100, FAME en uiteraard de reguliere brandstoffen. We spreken over EU-regelgeving omtrent de biobrandstoffen, over voor- en nadelen en uiteraard de kosten.

Bij de bar van Unibarge is het bijzonder druk, dat verzoek of we mee mogen met een proefvaart binnenkort, vergeten jullie niet? Dan nog even kletsen met inspecteur Teake Klaas van der Meulen van Bureau Scheepvaart Certificering die alles kan uitleggen over de grote personeelstekorten bij certificeringsbureaus. ‘Wie een baan zoekt, kan zo aan de slag in deze branche. Ik raad het mensen aan, ik heb het reuze naar mijn zin.’ Verlader Martijn Smith van verlader Trendco is met de gehele familie aanwezig. ‘Alleen positief over ons schrijven!’ Uiteraard, maar zullen we daar nog even over bellen dan?

Bootjes buiten

Buiten even modelbootjes kijken. Praatje maken was de bedoeling, maar de tijd dringt. Want wat een lange dag en dan moeten we nog even langs SWZ Maritime, waar de vorige hoofdredacteur van Schuttevaer, Dirk van der Meulen, nu de uitgever is. ‘Maar twee dagen in de maand hoor, het is een bijbaan nu ik met pensioen ben.’ Aan de stand komt ook nog even kapitein Jan Tuinier voorbij die werkt voor Mercy Ships, het goede doel dat ziekenhuisschepen naar Afrika stuurt voor gratis medische hulp.

De hoop is dat de charity lunch voldoende geld heeft opgebracht voor de aanschaf van nieuwe trossen. Die moeten wegens strenge regelgeving geregeld vervangen worden en dat kost maar liefst 27.500 euro per jaar. De verwachting is dat het bedrag wel is opgehaald, in de zaal zaten veel kapitaalkrachtige ondernemers uit de binnenvaartbranche.

Tekst gaat verder onder foto

Oh wacht, Kees van de Staaij, daar wacht je op. Hij zet zich al een tijd in als maritiem gezant voor de maritieme maakindustrie. ‘Ik verwacht veel van het Rijksregiebureau. Zij gaan de zogeheten sectoragenda verder uitwerken.’ Hij houdt een speech, helemaal uit het hoofd, over het belang van onze Nederlandse bedrijven. Dat we meer zelf moeten gaan maken en niet alles moeten importeren vanuit China. Dat we trots mogen zijn op ons land en wat we kunnen. En dat we ruimte moeten bieden aan watergebonden bedrijven en niet overal appartementencomplexen moeten neerzetten. ‘Werkendam gaat de haven uitbreiden, dat is letterlijk ruimte creëren voor de sector.’

Nog even een tros om de nek van Kees ‘ah toe, voor de foto’ samen met de directrice Anita Delhaas en voorzitter Paulus Steenkamp van Mercy Ships. Klik. Klaar.