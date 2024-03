Aan de reis: langzaam herstel vrachttarieven zichtbaar

Marktinzicht

De spottarieven in de ARA laten een voorzichtige stijging zien, nu het overaanbod van schepen op de spotmarkt lijkt op te drogen. Het herstel is nog fragiel, maar kan komen door verschillende oorzaken. Enerzijds leidt het onderhoud bij raffinaderijen, waarbij Shell Pernis de grootste locatie is die vrijwel niets meer produceert, tot de noodzaak van oliemaatschappijen meer product te importeren en te transporteren.