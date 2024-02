VentoFoil voor Finse coaster Odda Marie

Het 100 meter lange en 5140 dwt metende schip werd in 1996 als Ness gebouwd voor Ness Schiffahrtsgesellschaft Wilfried Jens KG in Duitsland. Het is een van de zes schepen van tussen de 3000 en ruim 5000 dwt van de in Turku gevestigde rederij die hoofdzakelijk actief is op de Oost- en Noordzee. Vooral op de Noordzee wordt van de windondersteuning veel verwacht, aldus een woordvoerder van de rederij. ‘Daar zijn de routes waar de ondersteuning door windaandrijving het verschil maakt.’

Econowind is blij met de opdracht die binnen acht maanden kon worden afgerond. Binnenkort volgt nieuws over een volgende, grotere, opdracht maar daarover doet het bedrijf er nog even het zwijgen toe.