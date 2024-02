Actie voor verdronken roeier levert tienduizenden euro’s op

De actie werd afgelopen weekend online opgestart op het inzamelplatform Betterplace. Het initiatief komt van collega’s van de omgekomen schipper die in dienst was bij de Hamburg Lines Men (HLM). Doel is financiële ondersteuning bieden aan de vrouw van de 33-jarige schipper Florian en hun acht jaar oude zoontje. In de loop van de week werd het te bereiken doel meerdere malen verhoogd. Vrijdag was een bedrag van bijna 80.000 euro naar de website overgemaakt. Florian kwam in de haven met zijn roeiersboot in aanvaring met een duwstel. Pas na uren zoeken werd zijn stoffelijk overschot gevonden. Het roeiersbootje is inmiddels geborgen.

