Kotter met Nederlandse opvarenden vermist in Golf van Guinee

Er is een zoekactie bezig naar de Congolese kotter ‘Afki’, de voormalige Nederlandse garnalenkotter UK-12 Hoop op Zegen, in de Golf van Guinee. De kotter was op 19 augustus uit Stellendam vertrokken voor een lange reis naar Congo. Aan boord zijn twee Nederlandse opvarenden.

De ervaren schipper Henk Visser (68) uit Harlingen was samen met plaatsgenoot Corrie en Peter van der Molen uit Zoutkamp vol goede moed vertrokken. Visser moest echter vorige maand vanwege gezondheidsproblemen in de Gambiaanse haven Banjul van boord en keerde terug naar Nederland. De andere twee opvarenden zouden de reis naar Congo voortzetten. In Congo zou het schip worden aangepast voor de visserij op sardines voor de geloofsgemeenschap Association des Femmes Kimbanguïstes, die de vroegere garnalenkotter begin dit jaar had aangekocht.

Maar op 24 oktober verdween het schip van de radar. Er was geen contact meer mogelijk met het schip, niet via de satelliettelefoon en ook niet via AIS-tracking De laatst gepeilde positie was onder het Nigeriaanse Lagos, in de Golf van Guinee. De Afki had toen zo’n 2000 mijl afgelegd vanaf Banjul. De Afki had nog wel een bericht verstuurd dat het bijna geen brandstof meer had. Henk Visser heeft vanuit Nederland een zoekactie opgezet. Zelf vloog hij naar Kameroen om die te begeleiden. De Alpha Sprinter, de vroegere brandblusboot Barracuda, die onder de vlag van Kameroen vaart, is nauw betrokken bij de zoekactie.

De kapitein van Alpha Sprinter roept iedereen op die ten westen van Luba vaart bij het signaleren van een op drift geraakt schip zich bij hem te melden. Dat kan via satelliettelefoon +881692682305 of via info@burnleymarine.com.