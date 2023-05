Boomkorkotter Z-90 Francine naar Congo-Kinshasa

Een na langste

Eddie Cattoor van Rederij Longships BV uit Zeebrugge heeft zijn boomkorkotter Z-90 Francine verkocht naar Congo-Kinshasa. De kotter werd in november 2021 opgelegd toen de rederij de nieuwe boomkorkotter Z-91 Franson in de vaart nam, een product van Damen Maaskant in Stellendam.