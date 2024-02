Schipper van roeiersboot in Hamburg verdronken na aanvaring

Duikers

De schipper van een roeiersboot in Hamburg is verdronken na een aanvaring met een duwstel. Op woensdag 7 februari even na 18.00 uur kwam een van de mooring tugs (roeiersboot) in de haven in aanvaring met een duwstel. Na de aanvaring zonk de roeiersboot snel. De schipper werd vervolgens vermist, hij werd pas een dag later in het schip gevonden.