Transportvakbond ITF voegt San Marino toe aan lijst ‘gemaksvlaggen’

De internationale transportvakbond ITF heeft San Marino toegevoegd aan de lijst met Flags of Convenience (‘gemaksvlaggen’). Het bergstaatje in Noord-Italië opende twee jaar geleden een register waar schepen zich kunnen registreren.

Sinds 29 juli 2021 kunnen scheepseigenaren hun schip onder de vlag van San Marino laten registreren. Volgens de ITF voeren intussen 14 schepen de vlag van het microstaatje. Elf zijn commerciële schepen. Volgens de ITF heeft geen van deze schepen een eigenaar uit San Marino of een andere band met het ministaatje. Het land heeft zelf ook geen haven of kustlijn.

Flexibel

Scheepseigenaren proberen met de registratie in een exotisch land de kosten te drukken en zoveel mogelijk verplichtingen te omzeilen. Het San Marino Ship Register schrijft op haar website dat het register ‘flexibel inspeelt’ op de wens van de klant en de bureaucratie en het papierwerk tot een minimum zijn teruggebracht. Ook is het mogelijk een schip voor een korte periode te registreren, aldus het register.

Uitbuiting

Steve Trowsdale, inspectiecoördinator bij de ITF: ‘De ITF vindt dat er een band moet zijn tussen de scheepseigenaar en de vlag die het schip voert. De Flags of Convenience bieden in wezen een maas in de wet voor de uitbuiting van zeevarenden. Maar al te vaak worden ITF-inspecteurs ingeroepen om de slechte behandeling van zeevarenden aan boord van een schip met een goedkope vlag aan te pakken, zoals slechte lonen, onhygiënische omstandigheden en gebrek aan drinkwater.’

Cambodja

Van de wereldhandelsvloot vaart meer dan de helft van de schepen onder een goedkope vlag. De drie landen die verantwoordelijk zijn voor de meeste registraties zijn Panama, Liberia en de Marshall Eilanden. Zij vertegenwoordigen 40% van de vloot. Cambodja werd onlangs van de lijst geschrapt. De reden: sinds 21 september 2023 is er geen commercieel schip meer onder vlag van Cambodja geregistreerd, aldus de ITF.